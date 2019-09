Correa az amputáció helyett az operációt választja

A hu.motorsport.com időről időre beszámol Juan Manuel Correa állapotáról, aki még hetekkel ezelőtt sérült meg súlyosan abban a bizonyos halálos belga balesetben, melyben Anthoine Hubert életét vesztette. Juan Manuel súlyos lábsérüléseket szenvedett, és mivel a tüdeje nem volt elég erős, az orvosok nem végezhették el rajta az újabb operációkat és egy komplikáció miatt mesterséges kómában kellett tartaniuk.

A család most egy újabb hivatalos közleményt adott ki, melyből kiderült, hogy a hét elején a fiatal versenyzőt átszállították egy új kórházba Londonban, ami ortopédiai műtétekre szakosodott. Tették ezt annak érdekében, hogy a lehető legjobb kezekben legyen a súlyosan sérült alsó végtagja, miután a tüdeje jelentős javulást mutatott.

A család elárulta, hogy Juan Manuel most már teljesen tudatos, és a tüdeje a vártnál sokkal gyorsabban gyógyul. Átfogó fizikai javulásról számoltak be, miközben az orvosokat is lenyűgözte az az akarat és erő, amit a pilóta mutat. Ezen a héten a fő cél az volt, hogy Correa a lehető legjobb állapotban legyen, mert vasárnap egy több mint 10 órás műtéten fog átesni.

A vasárnapi beavatkozás alapvető fontosságú lesz Juan Manuel jövőjének meghatározásában. Az orvosok a balesete óta először kapnak teljes hozzáférést a jobb lába alsó részén található sebekhez. Ezzel pedig képesek lesznek meghatározni a sípcsont, a boka és a láb sérülésének tényleges szintjét. A műtét során az orvosok megmentik a menthető részeket, és eltávolítják azokat, amiken már nem lehet segíteni.

A sebészek a szakterület legjobbjai, és ha óvatosan is, de optimisták a tüdő hirtelen javulása miatt. A közlemény hozzáteszi, Correa sérülései súlyosak, és az operáció nagyon összetett. Az orvosok opciót adtak a versenyzőnek arra vonatkozólag, hogy egy rekonstruáló amputációt hajtsanak végre a lábán, de ő egyértelműen nemet mondott erre, és folytatni akarja a műtétet, vállalva az összes ezzel járó kihívást.

