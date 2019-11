Button bejelentette, az utolsó versenye következik a Super GT-ben

Jenson Button lassan 40 esztendős lesz, miközben már gyermeke is van, ami nagy felelősséget jelent számára. Ez nyilvánvalóan változtat a tervein, és most bejelentette, hogy a Forma-1 után a Super GT sorozatot is elhagyja, ahol már az első teljes szezonjában bajnok lett a Honda NSX-GT volánja mögött. A 2009-es F1-es világbajnok az utolsó ilyen futamára készül, és jelenleg csak a 8. helyen áll. Idén még nem sikerült futamot nyernie. A legjobb eredménye egy második hely volt Fujiban.

A hír azonban nem túl váratlan, mivel Button a hónap elején már utalt a távozásra, de azt továbbra sem tudni, hogy mi lesz vele a folytatásban, egyáltalán vállal-e még ilyen aktív szerepet egy szériában, mert kérői bőven lennének, minden bizonnyal a Formula E-ből is, ami akár egy ideális következő állomás lehetne számára.

„A Motegiben megrendezésre kerülő szezonfinálé előtt megragadom a lehetőséget arra, hogy bejelentsem, valójában ez lesz az utolsó versenyem a Super GT-ben. Amikor úgy döntöttem, hogy távozom a Forma-1-ből, egy olyan kihívást akartam találni magamnak, ami még mindig a legmagasabb szintet jelenti, és a Super GT-ben eltöltött két szezonom biztosan hozta ezt.”

„Ezzel nemcsak egy újabb utazásra indultam a Hondával, akik a mai napig nagy szerepet játszottak a pályafutásomban, hanem a Naoki Yamamotóval alkotott párosunk is beletartozik ebbe, aki nemcsak az egyik legerősebb csapattársam volt. Mindig is egy nagyszerű srác volt, és csapatként sikerült megnyernünk a Super GT bajnokságot az újonc évemben, így könnyű kiválasztanom azt, hogy mire vagyok a legbüszkébb innen.”

„Karrierem során Japán mindig is egy különleges hely volt számomra a hihetetlen rajongóik és a sport iránti szenvedélyük miatt, így abszolúte megtiszteltetés volt az a lehetőség, hogy egész évben itt lehettem, és csodálatos emlékeket jelentett számomra.”

Button végül megragadta a lehetőséget arra, hogy köszönetet mondjon azoknak a rajongóknak és a remek csapattársaknak, valamint az egész csapatnak, akik egy hihetetlenül izgalmas kombinációt generáltak, miközben egy viszonylag fiatal istállóról beszélünk, mely hamar felért a csúcsra.