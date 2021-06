Button: az Extreme E ijesztőbb, mint az F1

Az idén elrajtoló Extreme E-ben három Forma-1-es világbajnok, Lewis Hamilton, Nico Rosberg és Jenson Button is indított csapatot, Button pedig a csapatfőnöki pozíció mellett versenyezni is be szokott ugrani.

„Egyértelműen hátrányban vagyok (a többi pilótához képest), de számomra ez csak a tanulásról szól, olyan dolgokat akarok csinálni, amelyek kihívást jelentenek számomra” – nyilatkozta a Reuternek Button, aki már a Baja 1000 ralin korábban megismerkedett a terepversenyzéssel.

„Akármilyen ijesztő is, én akarom vezetni az autót. Egy Forma-1-es autóban azért tisztában vagy a határokkal, itt azonban az autó össze vissza dobálhat, és lehet, hogy csak egy bokor, de lehet, hogy egy szikla állít meg. Egyértelműen ijesztőbb, mint a Forma-1” – mondta Button.

Jenson Button, JBXE Extreme-E Team Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Button csapatának technikai partnere az a Lotus Engineering, amely nemrégen kínai kézbe került ikonikus brit márkának egyik alrészlege, rajtuk kívül pedig a Seat Cupra márkája van még jelen a sportban.

Ugyanakkor Button abban reménykedik, hogy a Formula E-hez hasonlóan az Extreme E-t is felfedezik maguknak a gyártók az elkövetkező 1-2 évben.

„Remek játszótere lehet a sorozat a gyártóknak, ahol kipróbálhatják, és tökéletesíthetik a saját elektromos rendszereiket, ráadásul ez egy nagyon élvezetes formája lehet ennek. Nagyon jót tesz az Extreme E megjelenésének egy olyan gyártó, mint a Lotus, és szerintem ez bevonhat további gyártókat is.”

„A márkák meg fogják találni maguknak a bajnokságot, akár jövőre, akár csak két év múlva, de nagy lendülettel fognak gyökeret ereszteni.”