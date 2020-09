Buemi attól tartott, hogy semmi esélyük, mégis nyerni tudtak Le Mans-ban

A Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley alkotta trió tudott győzni a 2020-as Le Mans-i 24 órás versenyen, ezzel sorozatban harmadszor tudott győzni a Toyota az ikonikus franciaországi viadalon.

Viszont a 8-as autó helyzete nem volt végig rózsás: a hatodik óra vége felé be kellett jönniük a bokszba jobb első fékcsere miatt, aminek következtében a 7-es számú Toyota egy kör előnybe került – a testvérautót Kamui Kobayashi, Mike Conway és Jose Maria Lopez vezette.

Azonban nem csak a 8-as autón fogott ki a technika a hosszú távú versenyen: a 7-es autónak is be kellett jönnie a bokszba, hogy kicseréljék a jobb oldali turbójukat, ezzel fél órát vesztettek.

Innentől kezdve a Buemi, Nakajima, Hartley trió versenye meglehetősen simán alakult, és csak tovább növelték az előnyüket azután, hogy mindkét Rebellion problémákkal szembesült a futam második felében.

A verseny után Sebastien Buemi elárulta az Eurosportnak, hogy egy ponton azt gondolta, minden győzelmi esélyük elveszett.

„Ha megnézzük a versenyt, már a startnál defektet kaptunk, aztán a slow zone sem jött ki jól nekünk, ezután pedig következett a fékprobléma. Ilyenkor hirtelen úgy éreztem, minden esélyünk elveszett. De Le Mans-ban sosem ez a helyzet.”

„Ugyebár a testvérautónkkal és a Rebellionokkal is történt valami, végül pedig mi tudtunk nyerni. Ez egy elképesztő érzés, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megcsinálnunk. Csodálatos, hogy a Toyota sorozatban harmadszor is nyerni tudott. Hogyha háromszor nyersz, megtarthatod a nagy trófeát, és ez volt az elsődleges célunk.”

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Fotó készítője: JEP / Motorsport Images

A leintést követően a 8-as Toyota másik pilótája, Kazuki Nakajima is nagyon boldogan nyilatkozott:

„Ez egyszerűen elképesztő! Nagyon szerencsések voltunk. Először is, nagyon örülök, hogy a csapat nyerni tudott az egyik autójával, biztosra kellett mennünk, hogy ez így alakuljon.”

„Sok gonddal szembesültünk a verseny elején, aztán a 7-es autó is szembesült a miénknél is nagyobb problémákkal, de mi, a versenyzők és maga az autó is nagyon jól teljesített a futamon. Rendkívül boldog vagyok és örülök a csapat sikerének.”

