Brutális: úgy előzget a versenyen, mintha csak egy játékban lenne

Az amerikai 24 órás versenynek igen komoly hagyományai vannak. Az első ilyen versenyt még 1962-ben rendezték meg. A legtöbb alkalommal Hurley Haywood és Scott Pruett nyertek a futamon, szám szerint 5x. A csapatok közül pedig A Chip Ganassi Racing emelkedik ki 6 győzelemmel.

Ha pedig a konstruktőröket és a motorgyártókat nézzük, akkor a Porsche dominál. A német márka 1968 és 2003 között 18 győzelmet húzott be. Motorgyártóként pedig 22 siker szerepel a nevük mellett. A második helyen a Fordnak például csak 6 győzelme van, míg a Ferrarinak 5. Az olaszok 1998 óta nem nyertek Daytonában.

Az F1-es pilóták közül Juan Pablo Montoya is a rekorderek között van, aki 2007-ben, 2008-ban és 2013-ban is megnyerte a futamot. Tavaly a Wayne Taylor Racing csapat húzta be a győzelmet Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, Jordan Taylor és Renger van der Zande vezetésével.

Az alábbi videóban pedig az Aim Vasser Sullivan (AVS) csapatot nézhetjük meg akció közben egy Lexus RC F GT3 volánja mögött, mely bemutatott pár igen komoly manővert, és mindezt pár másodperc leforgása alatt.

