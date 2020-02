Brutális bukás az Aston Martinnal a Bathurston (videó)

A Bathurst 12 órás futamot is a legendás versenyek között tartják számon, ahol igen nagy dolog rajthoz állni. Ez egyúttal az egyik legkeményebb viadal is, ahol egy kisebb hiba is nagyon sokba kerülhet, mint azt láthattuk is az évek alatt.

Nos, ezen a hétvégén még az időmérő edzésen is voltak komoly károk. Nemrég a Lamborghini furcsa és látványos balesetéről számoltunk be, most pedig az R-Motorsport Aston Martinjának óriási bukását mutathatjuk meg.

Marvin Kirchhofer is azok között szerepelt, akik nem tudták befejezni az időmérőt a 12 órás futam előtt. A 25 esztendős német, aki az ADAC Formel Mastersben és a német F3-as bajnokságban bajnok lett a Lotus csapatával, valamint harmadikként zárt a GP3-ban és az ADAC GT Mastersben, miközben még a G2-ben is szerencsét próbált, ezúttal élete legnagyobb balesetét szenvedte el.

Kirchhoefer számára nem ismeretlen az Aston Martin, mivel a Vantage AMR GT3-mal tavaly egy teljes szezont húzott le a Blancpain GT World Challenge Europe-ban, ahol a Pro kategóriában végül 8. lett egy győzelmet gyűjtve a Nürburgringen.

Az autó nagyon súlyos károkat szenvedett, így az valószínűleg nem vesz részt a futamon, ami komoly csalódás a csapat és a versenyző számára. Szerencsére senki sem sérült meg súlyosan. A pilóta nem sokkal az incidens után nyilatkozott.

„Minden rendben ment, és amikor lefelé haladtam, megérintettem a külső falat. Nem vagyok benne biztos, hogy eltört-e a felfüggesztést vagy történt valami a hátsó gumival, de már nem tudtam kontrollálni az autót, és csak utas voltam.”

„Egészen lenyűgöző, hogy mekkora biztonságot nyújtott az autó. Láttam valamennyit a felvételekből, de nem voltam hajlandó végignézni őket. Nyilván örülök, hogy semmi komoly nem történt velem, ám másrészről nagyon-nagyon sajnálom a csapatot.”

„Amikor az autóban ültem, csak azt vártam, hogy megálljak. A legrosszabb rész az volt, amikor rászálltam a falra, és láttam, ahogy az utasoldali ajtó beszakad. Tudtam, hogy a helyzet nem a legjobb.”

„Egyszerűen csak reméltem, hogy megállok, és azon a helyen senki sem talál el, mert korábban láttunk már hasonlót. Elég nagyot kaptam, messze a legnagyobbat a pályafutásom során.” - mondta a versenyző, aki nagyon hálás Renger van der Zandénak is, aki rögtön megállt a Hondával, hogy megnézze a társát.

„Köszönöm neki, hogy megállt. Kezdetben azt gondolta, hogy eszméletlen vagyok, mert lefele lógattam a fejemet, de alapvetően magamnál voltam, csak azt reméltem, hogy nem lesz még egy ütés. Emiatt szegtem le a fejemet. Szép dolog, amikor ennyire lehet számítani a társakra, ha gond van.”

Míg más versenyzők erősen panaszkodtak a magas, közel 40°C-os hőmérsékletre, a német nem érzi úgy, hogy ez szerepet játszott volna a balesetében. „Az időjárást és a pályaviszonyokat sem hibáztatnám. Ha olaj maradt volna a pályán, akkor igen, de azt hiszem, egyszerűen csak nehéz volt elkapni a ritmust, mert mindig volt egy piros zászló. Ez azonban nem kifogás.”

„Úgy gondolom, hogy egyszerűen mindenki csak a maximumra törekszik, és ez az egyik olyan pálya, ahol nincs helye hibának. Ez most megtörtént velem, még ha a hiba nagyon kicsi is volt. Sokba került, nagyon sokba.”