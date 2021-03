Bréking: magyar pilóta indul idén az F3-ban!

A közlemény szerint az idei évre szól a magyar pilóta szerződése, de az opcionálisan meghosszabbítható lesz még egy évvel. Tóth is, mint minden versenyző, gokartozással kezdte meg karrierjét, majd pedig innen lépdelt felfelé.

Idővel Formula 4-re váltott, és több nemzeti, köztük az olasz, spanyol és német bajnokságban is elindult. 2019-ben pedig az FIA Motorsport Games elnevezésű autósport olimpián tudott szép eredményeket elérni.

Ő volt a legjobb a magyar csapatból, és az F4-ben egy negyedik és egy hetedik hellyel vétette észre magát. A tavalyi évben aztán a Formula Renault Európa-kupában vitézkedett, és 14 pontot sikerült gyűjtenie.

Később a Campos Racing tesztlehetőséget ajánlott neki, ami látszólag jól alakulhatott, hiszen megszületett a megállapodás az idei F3-as szereplésről. Mondanunk sem kell, hogy ez már önmagában hatalmas magyar sikernek számít.

Tóth László a következőképpen nyilatkozott a nagy hír kapcsán: „Öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagy múltú istállónál folytathatom a versenyzői pályafutásomat, amelyben az eddigiekhez hasonlóan szeretnék lépésről lépésre haladni.”

„Ez lesz az első F3-as szezonom, természetesen az elsődleges cél a folyamatos tanulás, és a lehető legtöbb tapasztalat megszerzése.” A Campost egyébként az év elején hatalmas veszteség érte, hiszen a csapat alapítója és elnöke, Adrián Campos váratlanul elhunyt.

Tóth László, Formula-3

Az istálló irányítását most a fia viszi tovább, aki szerint az idei felállásukkal, köztük persze Tóth Lacival, sikerül majd büszkévé tenniük néhai édesapját. Ami pedig az idényt illeti, az elvileg május 7-én veszi majd kezdetét Barcelonában.

A sorozat emellett augusztusban ellátogat a Hungaroringre is, így hazai pályán is szurkolhatunk majd a magyar pilótának. Nem mellesleg persze az F3 a Forma–1 betétfutamaként szolgál idén is, így a királykategóriával azonos helyszíneken lesznek majd láthatóak Tóth futamai.

Tényleg érdemes újra kihangsúlyozni, hogy ez óriási dolog a magyar autósportnak, és emiatt különösen érdemes lesz idén odafigyelni a Formula-3 futamaira.

