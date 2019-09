BRÉKING: Button rajthoz áll a DTM-ben!

Jenson Button egy igen meglepő hírrel állt elő, amire nem igazán lehetett számítani, miszerint ott lesz a DTM októberi versenyén Hockenheimben, méghozzá vendégindulóként. Ez egy újabb siker Gerhard Berger, a DTM első embere számára, aki igen jó kapcsolatot ápol a királykategória aktív és inaktív pilótáival.

Button, aki saját maga döntött úgy, hogy elhagyja az F1-et, noha az első csapatától, a Williamstől többször is kapott ajánlatot, még mindig aktív, ha már nem is olyan formában, mint a királykategóriás évei alatt, amikor nem sok szabadideje volt, melyre most a fia, Hendrix születése miatt igencsak szüksége van.

A 39 esztendős versenyző, aki Japánban igen hamar Super GT-bajnok lett, még 2018-ban, most egy újabb kalandot választott magának. A WEC és Le Mans után a DTM-be is belekóstol és rajthoz áll a bajnokság októberi hétvégéjén Hockenheimben, ami a finálé lesz. Button elmondta, a karrierje során mindig is lelkes csodálója volt a legfelső szintű motorosport sokféle formájának, és az F1 után új kalandokat keresett magának.

Jenson örömmel jelentette be, hogy a Honda és a DTM által ott lesz a sorozat utolsó két versenyén versenyzőként, természetesen a Honda NSX volánja mögött, amit már jól ismerhet, melyet a Super GT-ből emelnek át. A brit készen áll és már nagyon várja a pillanatot, hogy pályára guruljon, amit szintén jól ismerhet.

Középpontban a Forma-1 jövő évi naptárja, mely soha ezelőtt nem volt ilyen hosszú, benne a 22 futammal. Később még több lehet.