BRÉKING: Alonso ismét a McLarennel próbál rajthoz állni az Indy 500-on

Fernando Alonso hatalmas név a motorosportban. A két világbajnoki címe ellenére minden idők egyik legjobbjának tartják, ami bizonyítja, nem mindig a trófeák száma határozza meg az adott versenyző tehetségét, és elismertségét.

A 38 esztendős veterán pilóta, aki a Forma-1 mellett a WEC-ben is világbajnok lett, valamint Le Mans-ban is diadalmaskodott az LMP1-es kategóriában a Toyotával, most arra készül, hogy ismét ott legyen az Indy 500 rajtvonalán.

Az első ilyen próbálkozása 2017-ben volt a McLaren-Honda-Andretti néven futott csapattal. Ez egyfajta szponzori megállapodás volt a McLaren, a Honda és az Andretti között. Alonso akár nyerhetett is volna, de a japán erőforrás meghibásodása miatt félre kellett állnia.

Két évvel később a McLaren privát csapatával volt ott Indianapolisban, de még a futamra sem tudták magukat kvalifikálni. Ezek után gyakorlatilag borítékolható lehetett volna, hogy Alonso más csapatot fog választani, és időközben minden szinten elhagyta Wokingot, mivel nem hosszabbította meg a nagyköveti szerződését.

A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Honda nem akar közösen dolgozni Alonsóval az F1-ben történt konfliktusok miatt, és úgy tűnt, hogy ezek az állítások nem bizonyultak igaznak, és a világbajnok szerződést köt az Andretti-Hondával.

Ez azonban nem jöhetett létre, így jött a képbe a McLaren, mely Chevrolet motorokat használ, és az idei évtől teljes szezont fut az IndyCar-ban, amire 1979 óta nem volt példa. Alonso csapattársai az Indy500 ideje alatt Patricio O'Ward, és az újonc Oliver Askew lesznek.

„Versenyző vagyok, és az Indy 500 a legnagyobb verseny a világon. Imádom azokat a hihetetlen rajongókat, akik különlegessé teszik ezt számunkra, és arra késztetnek, hogy visszatérjek. Maximális tisztelettel vagyok a verseny iránt, és ez mindenki másra is igaz, akik elindulnak a futamon. Egyszerűen csak annyit szeretnék, hogy velük versenyezzek, és mindent beleadjak, mint mindig.”

„Fontos volt számomra, hogy megnézzem a lehetőségeimet a versenyt illetően, de az Arrow McLaren SP mindig is a lista tetején volt. Különleges kapcsolatom van a McLarennel, sokat voltunk együtt, és ez a fajta kötődés erős lojalitást hoz létre.”

„Ennél is jobban lenyűgöz az, hogy egy új szervezetről beszélünk, ami egy erős csomaggá formálódik a Chevrolettel kötött partnerségen belül. A csapat tapasztalt, jól képzett szakemberekkel dolgozik, és az erőforrások is nagyszerűek. Biztos vagyok benne, hogy versenyképesek lehetünk.”

„Koncentrált és izgatott vagyok, hogy megkezdjem a versennyel kapcsolatos előkészületeinket. Nagyszerű lesz együtt dolgozni a két csapattársammal, a jövő fiatal tehetségeivel, akik folyamatosan fejlődnek.”

A csapat társtulajdonosa, Sam Schmidt is boldogan nyilatkozott, mert szerinte egy igen komoly kvalitásokkal rendelkező versenyzőt szerződtettek le a legendás futamra a két nagyon tehetséges pilótáik mellé, akikkel közösen egy erős csomagot alkothatnak. Schmidt szerint a Chevrolet erejével és a csapat tapasztalatával ez a trió az egyik legerősebb a rajtrácson.

Természetesen Zak Brown, a McLaren Racing első embere is megszólalt, aki hozzátette, mindig is azt mondták, hogy nyitottak erre a lehetőségre, miszerint a harmadik autót Fernandónak adják az Indy 500-on, így boldogok, hogy megtehették. Brown is úgy gondolja, a sport egyik legnagyobb pilótájáról beszélhetünk, és fantasztikus, hogy a csapat részévé válik.

Alonso mögött az a Ruoff Mortgage fog állni, mely 2017-ben Takuma Satóval megnyerte az Indy 500-at, beleértve természetesen az Andretti Autosportot is. A társaság vezérigazgatója, Mark Music nagyon boldog, hogy egy ilyen kaliberű és ismert pilótát szponzorálhatnak, közösen együttműködve az Arrow McLaren SP-vel. Music hozzátette, remélik, hogy idén Fernando nyer, és azzal megszerzi a hőn áhított nagy koronát.

