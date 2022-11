Brazil versenyződinasztia fiatal tagjával erősítette utánpótlását a Red Bull

A brazil, akinek bátyja, Pietro, a Haas Forma-1-es csapatának tartalékpilótája, szombaton a közösségi médiában jelentette be a hírt. Fittipaldi már egy ideje kapcsolatban állt a Red Bull sportszakmai tanácsadójával, Helmut Markóval, még a Holland Nagydíjon lencsevégre is kapták őket egy találkozó alkalmával.

Fittipaldi 2021-ben a Charouznál mutatkozott be az F2-ben, de akkor még csak három hétvégén, idén azonban már a teljes szezonban lehetett találkozni vele. Imolában, a Red Bull Ringen és a Hungaroringen is második lett a fő versenyen, de három harmadik helyezése is van. A jövő heti szezonzáró előtt hatodik a bajnokságban.

„Nagy megtiszteltetés és nagyon fontos lépés a karrieremben, hogy a Forma-1 bajnoki címvédőihez, a Red Bull-családhoz igazolhatok. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért és szeretném megköszönni a Red Bullnak, Dr. Helmut Markónak és Christian Hornernek, hogy megbíznak bennem” – írta posztjában Fittipaldi.

A Motorsport.com kérdésére, hogy mi fogta meg Fittipaldiban, Marko kiemelte, hogy a 21 éves versenyző jelentősen túlteljesít a Charouznál: „Az, hogy egy középcsapatban teljesít így. Mindig ott van valahol az élmezőnyben. Szerintem vannak előnyei és hátrányai is. Most kapott egy esélyt. A Carlinnal topcsapatnál bizonyíthat. Emellett színes egyéniség is.”

Arra a kérdésre, hogy milyen célt tűztek ki elé 2023-ra, Marko annyit mondott: „Majd meglátjuk, hogyan teljesít. Ahogy mindig, az eredményei alapján.”

Marko azt is megerősítette, hogy a Red Bull jelenlegi F2-es versenyzői közül nem mindenki marad náluk 2023-ban: „Várjunk ezzel, hamarosan megtesszük a bejelentést arról, ki megy el és kik az új fiúk.”

Mindeközben Marko hangsúlyozta, hogy Liam Lawsonnak jót fog tenni tervezett Japánba költözése 2023-tól: „A Super Formulában fog versenyezni. Komoly kihívás lesz. A japán versenyzők a pályák összes centiméterét ismerik, nem lesz egyszerű.”

Azt is megerősítette, hogy az F2-ben versenyző norvég Dennis Hauger az F1-es csapat tartaléka lesz jövőre Lawson mellett, aki nem mindig lesz elérhető: „Rengeteg tartalékpilótánk van. Az egyik új köztük Hauger lesz, ezt már eldöntöttük. Aztán majd a szezon elején eldöntjük, hogy megy. Lesznek csaták, de a fiataljaink közül ott lesznek ketten-hárman.”

