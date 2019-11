Bevált Alonsóék taktikája

Fernando Alonso és Marc Coma párosa harmadik helyen végzett az Al Ula-Neom raliversenyen, ezzel a spanyol pilóta először állhatott dobogóra a kategóriában. Alonsóék negyedik helyen zárták az első szakaszt, és igyekeztek a Marokkóban tapasztaltakból tanulva óvatosan versenyezni, ám a második napon nem tudták elkerülni a technikai fennakadást, és az időveszteséget. De összességében az utolsó szakasszal a harmadik helyen zártak az összetettben, pedig még szombaton is akadtak például navigációs nehézségek.

Alonsóék hátránya a verseny győztesével, Yazeed Al Rajhival szemben 16 perc volt, ezzel és a végeredménnyel is elégedett volt a spanyol. "Az utolsó szakasz nehéz volt, tele sziklákkal és nehéz navigációval. De nem voltak komolyabb problémáink, és harmadikok lettünk a szakaszon is, a végeredményt tekintve is, ami jó eredmény" - jelentette ki Alonso.

Glyn Hall, a Toyota csapatfőnöke egyetértett a pilótával, és hozzátette, hogy az eredmény annak fényében értékelendő, hogy Alonso először versenyzett a Dakarra szánt kasztnival ellátott Toyota Hiluxszal. "Fernando és Marc remek tempót mutatott egész héten, és én boldog vagyok, hogy a terveknek megfelelően sikerült haladniuk. Volt egy stratégiánk a versenyre, és ez tökéletesen működött nekik" - mondta Hall.

"Egy teljesen új autóval versenyeztek, amit már a Dakarra szánunk, szóval az autó megismerése közben kellett tempót menniük. Egy első dobogós helyezés lett a vége, olyan versenyzők ellen, akik helyiek, jól ismerik a környezetet, amely nagyon hasonló lesz a januári Dakaron. Nagyon érdekes volt először megtapasztalni a szaúd-arábiai viszonyokat, egy kis betekintést kapni az újévi versenyt megelőzően" - jelentette ki a csapatfőnök, aki azt is elárulta, hogy a januári Dakarig Alonso már csak privát teszteken fog készülni.

Az ERC idei utolsó állomása Magyarországon került megrendezésre. Egy verseny, ami mindenkinek feladja a leckét az izgalmas és nehezebb szakaszokkal.