Berger ígéretei és közbenjárása után a Red Bull maradhat a DTM-ben

Miután a szezonzáró norisringi hétvégén Kelvin van der Linde kétszer is megtorpedózta a bajnoki éllovas Liam Lawsont, majd a Mercedes csapatokon átívelő utasítását követően a bajnoki címet is elbukta Max Götzcel szemben, a Red Bull és a Ferrari is csalódott a német sorozatban, amelynek életben tartásához ők is csatlakoztak a GT3-as szabályrendszerhez – az olasz márka különösen fájlalta, hogy véleményük szerint a sorozatot a német márkákra szabták, amelyben nekik esélyük se lesz a győzelemre a jövőben.

A Motorsport-Totalnál dolgozó német kollégáink értesülései szerint azonban a sorozat főnöke, Gerhard Berger nem tett le arról, hogy bent tartsa a nagy népszerűségnek örvendő csapatot, ennek érdekében pedig a végletekig is elment.

Berger és a DTM versenyhétvégéit igazgató Frederic Elsner személyesen mentek el tárgyalni a Red Bull és a Ferrari vezérigazgatóihoz, Dietrich Mateschitzhez és John Elkannhoz is, hogy meggyőzzék őket a maradásról.

Ezek a tárgyalások a Motorsport-Total értesülései szerint sikeresek is voltak, így az AF Corsével közösen jövőre is két 488 GT3 autóval nevez majd a sorozatba a Red Bull, ismét megosztott fényezéssel.

A norisringi eseményekre reagálva – amelyeket ő is szégyenteljesnek tartott - Berger állítólag megígérte, hogy a DTM teljesen betiltja a csapatutasításokat.

Az biztos, hogy a két autót jövőre nem Liam Lawson és Alex Albon fogja vezetni: Lawson jövőre már csak a rekordhosszússágú F2-es szezonra fog koncentrálni, Albon pedig a Williamsszel tér majd vissza a Forma-1-be.