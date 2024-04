Bemutatták Michelisz Norbi autójának idei festését (képek)

Az utóbbi időben több jó hír is érkezett Michelisz Norbival kapcsolatban, hiszen a magyarok kiválósága továbbra is a Hyundai-jal próbál sikereket elérni, és a tavalyi bajnoki címét követően természetesen idén is az első hely megszerzése lesz a célja.

Az már korábban kiderült, hogy Mikel Azcona mellett idén Nestor Girolami is csatlakozik Norbi csapattársai közé, vagyis az istálló három autóval fog majd támadni, nemrég pedig remek hír érkezett a magyarok számára, hiszen kiderült, hogy a Sport TV-n lesz majd látható a bajnokság összes idei versenye.

Ami pedig a mostani lényeget, vagyis a fényezést illeti, a Hyundai némileg megváltoztatta az Elantra N TCR kinézetét, amelyen hangsúlyosabb szerepet kapott a fehér a jól megszokott világoskék és piros mellett. A versenyzői overallok is változtak, hiszen felül világoskék, derék alatt pedig főként piros színt kaptak.

Azt kell mondanunk, hogy az autó és a versenyzői ruházat módosításai is jól sikerültek, és csak remélni tudjuk, hogy a Hyundai idén is egy gyors autóval rukkol elő, és Michelisz Norbinak lesz esélye arra, hogy újabb bajnoki címet szerezzen. A szezon a jövő hétvégén veszi kezdetét az olaszországi Vallelungában.