Az Ukrán Automobil Szövetség az oroszok kitiltását kéri az FIA-ból

Oroszország csütörtökön indított katonai inváziót Ukrajna ellen, amely nemcsak a politikai és gazdasági életre gyakorolt hatást, hanem a sportvilágra is. Az ukrán motorsport-szövetség az orosz támadás hatására felszólította az FIA-t, hogy tiltsa el a motorsportok orosz licenctulajdonosait, köztük a Forma-1-ben versenyző Nyikita Mazepint is.

Az orosz-ukrán háborús helyzet az F1-ben leginkább a Haas F1 Team csapatot érinti, hiszen az amerikai alakulat legnagyobb támogatója az Uralkali, amelynek logóit azonnal eltávolították a barcelonai teszt során az autóról és a padockból is az orosz katonai offenzíva után, és ezzel együtt Mazepin jövője is kérdésessé vált.

Az elmúlt napokban Oroszország Kijev és több nagyobb ukrán város ellen is rakétatámadásokat indított, a béketárgyalások hétfőn kezdődtek meg a felek között Fehéroroszországban. A Forma-1 a múlt héten jelentette be, hogy nem rendezi meg a szeptemberre tervezett Orosz Nagydíjat Szocsiban, ezt pedig a csapatok és a versenyzők is támogatták.

Sebastian Vettel az elsők között szólalt meg az orosz invázió után, a négyszeres világbajnok leszögezte, akkor sem venne részt versenyen Oroszországban, ha a száguldó cirkusz mégis úgy döntene, hogy rendez ott futamot.

Mohhamed Ben Szulajem, az FIA elnöke levélben ajánlotta fel teljes támogatását az Ukrán Automobil Szövetségnek, Leonyid Kosztjucsenko FAU-elnök pedig válaszában közölte, mindent előkészítenek arra az esetre, ha az FIA támogatná őket a háború utáni időszakban.

Kosztjucsenko felszólította az FIA-t, hogy tegye meg a szükséges lépéseket Oroszország és szövetségese, Fehéroroszország ellen, amelyek hatással lehetnek a bajnokságok versenyzőire a háborús helyzet során.

Az FAU azt szeretné, ha az FIA eltiltana minden orosz és fehérorosz szövetség által lincencelt versenyzőt a hazájukon kívül rendezendő versenyekről, ez a Forma-1-ben Mazepint érintené közvetlenül, hiszen a Haas versenyzője az Orosz Automobil Szövetség által kiadott lincenccel versenyez.

Mazepin a múlt héten Twitter-csatornáján reagált az eseményekre, mint írta, nagyon sok minden történik most a világban, amit ő személy szerint nem tud irányítani, ezért csak arra koncentrál, hogy keményen dolgozzon és a legtöbbet tegye meg a Haasért.

Az Ukrán Automobil Szövetség azt szeretné elérni, ha Oroszországot és Fehéroroszországot eltiltanák az FIA által jóváhagyott minden verseny megrendezésétől, és szeretnék, ha betiltanák az orosz és fehérorosz állami szimbólumok, valamint zászlók használatát. Ezen felül azt kérik, az FIA zárja ki minden orosz és fehérorosz tagját a szervezetből.

A WTCR promótere az "elképesztően szomorú és nyugtalanító ukrajnai események" miatt az elmúlt napokban törölte a széria szombatra tervezett szocsi fordulóját, miközben más jelentős sporteseményeket is töröltek, amelyeket Oroszországban rendeztek volna meg - többek között a tavaszi, szentpétervári labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőt is.

A nemzetközi labdarúgó szövetség közben bejelentette, az orosz labdarúgó-válogatott nem játszhat hazai pályán nemzetközi mérkőzéseket, nem használhatja zászlaját és himnuszát a mérkőzések előtt.

