Az InsideEV Electric Days Digital eseményt rendez 2021-ben

Az InsideEV, mint az elektromos autókkal foglalkozó legnagyobb internetes forrás, 2021. szeptember 20.-21. között, az Egyesült Államokban rendezi majd meg az eseményt. A rendezvény teljes egészében virtuális lesz, valamint mindenki számára ingyenesen elérhető.

A rendezvény célja az elektromos autók térnyerésének ünneplése, és a közönség széleskörű tájékoztatása a témában.

Az Electric Days Digital számos virtuális szolgáltatást nyújt majd a két nap során: többek között cikkeket, interjúkat, szakértőket, élő kerekasztal-beszélgetéseket. A rendezvénnyel egy időben zajlik majd a szeptember 20-i Zero Emissions Day, valamint közvetlen követi majd a szeptember 25. és október 3. között megrendezésre kerülő National Drive Electric Week (NDEW). Utóbbi rendezvény hosszú távú partnere, a Plug In America az Electric Days Digital alatt is az egyik támogató lesz majd.

A rendezvény programjai közül sokban vállalnak majd szerepet az InsideEV jelentős szaktudással rendelkező újságírói: jelen lesz többek között a Cannonball Run rekordot tartó Kyle Conner és Tom Moloughney, aki világszerte elismert szakíró az elektromos autózás világában.

A digitális rendezvénysorozatban találkozhatunk majd elektromos autókat gyártó márkák képviselőivel is, egészen a jövő irányát megszabó vezérigazgatóktól kezdve a fejlesztéseken dolgozó mérnökökig. Más területek szakértői, valamint a közösségi média influenszerei szintén az Electric Days Digital vendégei között kapnak majd helyet.

Az Electric Days Digital egy értékes digitális eszköz is lesz, amely a www.electricdays.us és a www.insideevs.com oldalakon elérhető vásárlási útmutatóknak köszönhetően eligazítja az embereket az EV-tulajdonláshoz vezető úton. Ez a két online platform olyan multimédiás tartalmaknak ad majd otthont, amelyek célja, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot az elektromos mobilitási megoldásokról, és segítsék a mobilitási igényeiknek megfelelő ideális autó kiválasztását.

Végezetül az InsideEVs az Electric Days Digital segítségével be fogja jelenteni az első, az EV-használatot tervezőkre vonatkozó felmérés eredményeit. A felmérés több ezer válaszadó értékes adatait tartalmazza majd, amelyek az EV érdeklődők teljes spektrumát képviselik, a minimális érdeklődésű emberektől kezdve azokig, akik második elektromos járművüket szeretnék megvásárolni, miután beleszerettek az elsőbe. A felmérés kérdéseit az InsideEVs szerkesztői az iparági elemzők és értékesítési szakértők közreműködésével alakítják ki.

Az Electric Days Digitalról az elkövetkező hónapokban további információkat teszünk közzé, amint a digitális rendezvények programja véglegesítésre kerül, a résztvevők száma megerősítésre kerül, és további szponzorok és partnerek kerülnek be a programba.

John Neff, a Motorsport Network globális autóipari főszerkesztője így nyilatkozott: "Az InsideEVs már évek óta hirdeti a tömegpiaci elektromos járművek érkezését, és végre itt vannak! Az Electric Days Digital a mi módszerünk arra, hogy megismertessük a nagyközönséggel az elektromos autózás jövőjét, és bemutassuk, milyen előnyökkel jár ez nemcsak a környezetünk, hanem az életünk szempontjából is. Az Ön következő autójának elektromos járműnek kell lennie - az Electric Days Digital megmutatja, hogy miért, és segít eldönteni, melyik a legjobb az Ön számára."

Filippo Salza, a Motorsport Network autóipari elnöke elmondta: "A villamosított autó már valóság, de az átállás még csak most kezdődik. El kell magyarázni az embereknek, mert egy új technológiát meg kell érteni, mielőtt választanának. Ezt a folyamatot az Electric Days Italy-val kezdtük el, és azt tervezzük, hogy az Egyesült Államokban és más globális piacokon folytatjuk."

