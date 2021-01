Az IndyCar-csapattulajdonos sokatmondó kijelentést tett Grosjeanról

Az IndyCar-csapattulajdonos Dale Coyne nemrégiben jelentette be, hogy a két autóval felálló Dale Coyne Racing egyik pilótája 2021-ben Ed Jones lesz, aki 2017-ben a Coyne-nal mutatkozott be a sorozatban, majd a Ganassinál és a Carpenternél is megfordult.

Tehát egy ülés még maradt Coyne csapatánál, és a hírek szerint esélyes lehet erre a helyre a tavaly még a Haas F1-es csapatánál szereplő Romain Grosjean is, aki jól halad a Bahreinben szenvedett égési sérülésekből való felépüléssel, de még mindig nem 100 százalékos.

A pilótakérdésről azt mondta a csapattulajdonos, hogy örömmel látnák a csapatnál a francia pilótát, és már nagyon sok versenyzővel tárgyaltak a tél folyamán.

„Egy százas listára elég versenyzővel tárgyaltunk már a tél folyamán. Voltak szabadon igazolhatók és igazolt versenyzők is, voltak köztük amerikaiak, európaiak és számos különböző országból származók, ami egy csodálatos dolog.”

„Nyilvánvaló, hogy Romain egy jó versenyző. Örömmel látnánk őt a csapatban, de pár másik versenyzővel is tárgyalunk. Remélhetőleg hamarosan pontot tehetünk az ügy végére, és jövő héten már be is jelenthetjük, hogy kit igazoltunk le, aztán februárban már tesztelhetünk is” – idézte a RaceFans Coyne-t.

