Az idei győztes szerint Alonsónak egy teljes szezont kellene vállalnia az Indycarban

Simon Pagenaud már veteránnak számít az Indycar mezőnyében, idén nyolcadik alkalommal állt rajthoz a sorozat csúcsának számító Indy 500-on, amelyet meg is tudott most nyerni, és amelyen Fernando Alonso is indult volna a McLaren támogatásával, azonban nem tudta magát kvalifikálni a versenyre. Pagenaud már 2012 óta az Indycar mezőnyének tagja, és szerinte Alonsónak is hasonló elkötelezettségre lenne szüksége, ha nyerni akar az Indyn:

„Ezt a versenyt nem könnyű megnyerni. Nekem is beletelt pár évbe. Tony Kanaannak 13 év kellett, mire összejött. Vagy kérdezzék meg Dario Franchittit, ő majd megmondja a tutit. A világ egyik legnehezebb futama, és évente csak egyszer rendezik meg. 500 mérföld a táv, ez nyolc boxkiállás. Tökéletes csapatra van szükség, hogy mindegyik hiba nélkül menjen, és tökéletes taktika.”

„Jól kell motort választani, és a csapattársak is sokat számítanak, hogy jól lehessen beállítani az autót. Ez az utóbbi különösen fontos, ha ez nem sikerül, egész nap hátul fogsz kullogni. Ha nem sikerül rendesen a beállítás, akkor a nap egy rémálom, mert 400 km/h-val mész az egyenes végén, miközben az elől lévők olyan örvényeket kavarnak, mint egy vadászgép. Ezzel is meg kell küzdenie az embernek.”

Alonso azt a célt tűzte ki magának, hogy a második pilóta lesz a történelemben, aki megszerzi a „tripla koronát”, azaz aki az eddigi, Monacói Nagydíjon és a le mans-i 24 óráson szerzett győzelme mellé az Indy 500-at is megnyeri. Pagenaud, aki szintén versenyzett már Le Mans-ban, úgy gondolja, az Indy 500 egy sokkal keményebb futam.

„A két esemény hasonlóan bonyolult, de itt 33 ugyanolyan erős versenyző van, mint te. Szerintem egyértelműen ezt a legnehezebb megnyerni, mivel akkora verseny van, és rengeteg tényező számít bele az eredménybe. Persze tőle függ a dolog, az ő karrierje, tegye, amit jónak lát. De én úgy érzem, hogyha nem vagyok benne teljes erővel, nem csinálom végig a szezont a csapattal, nem ismerem őket, és viszont, nem lenne újra és újra esélyem nyerni az Indyn.”

Winner Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet Fotó készítője: Michael L. Levitt / LAT Images

Alonso a McLaren és az Andretti támogatásával 2017-ben próbálkozott először az Indy 500-on, ekkor vezetett is, mielőtt kiállni kényszerült. Idén a McLarennel nem sikerült kvalifikálnia a futamra. Pagenaud közben az idei IndyCar szezon laguna secai záróakkordjára készül a bajnokság harmadik helyéről, ahol 2016 után ismét a bajnoki címet szeretné megszerezni.

