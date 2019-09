Az FIA nem távolít el több kerékvetőt Peroni balesete miatt

Peroni nagyon súlyos balesetet szenvedett Monzában az F3-ban, autóját az egyik kerékvető dobta meg, emiatt pedig a levegőbe emelkedett. A fiatal versenyző ugyan saját lábán hagyta el a helyszínt, de csigolyarepedést szenvedett, az eset pedig rávilágított, hogy a pályákon lévő kerékvetők egy része felesleges, és nagyon balesetveszélyes is tud lenni. Erről Peroni balesete után többen is panaszkodtak, ám Michael Masi versenyigazgató szerint a baleset még nem elég indok arra, hogy eltávolítsák az ilyen típusú kerékvetőket a többi pályáról is.

"Ez egy furcsa baleset volt, ennél jobban nem tudom kifejezni, ha megnézzük, ez látszik. A mi részünkről továbbra is mindent igyekszünk megtenni, különféle megoldásokon dolgozunk, és amik már készen vannak, továbbfejlesztjük. Más területeken találunk más megoldást, különböző körülményekkel. Természetesen különböző kialakítású kanyarok vannak, és különböző sebességűek" - mondta Masi.

"Az én megítélésem szerint ez már ott volt Monzában két vagy három éve. Ez ez egyik furcsaság, mindet meg fogjuk nézni" - mondta a versenyigazgató, aki szerint Peroni balesetéhez hasonlót korábban még nem látott. "A biztonsággal foglalkozó osztály már elkezdte a vizsgálatot, ez azonnal megkezdődött. Meglátjuk, hogy ez milyen eredményre vezet. Láttam az esettel kapcsolatban pár pilóta kommentjét, de nem hiszem, hogy ilyesmire bárki is számított volna."

Masi szerint az elsődleges feltételezések szerint a Peroni autóját megdobó kerékvető nem volt már a baleset előtt is elmozdulva. "Tudtommal nem így történt, de mindent ki fogunk vizsgálni alaposan" - mondta Masi, aki azt is elmondta, hogy a Belga Nagydíj után ellenőrizte a következő helyszínen, vagyis Szingapúrban a pálya előkészületeit, de az FIA nem akarja más pályákon leszerelni a kerékvetőket.

"Én semmi ilyet nem szorgalmazok. Ne felejtsük el, hogy ezeknek a pályáknak FIA 1-es fokozatú engedélye van, és ez nem véletlen, minden biztonsági berendezés, kerékvető, felszerelés adott, és mindet a szigorú rendszernek megfelelően rendszeresen ellenőrzünk" - jelentette ki Masi. "Tehát nem, nem akarunk megfontolatlan, átgondolatlan döntést hozni."

