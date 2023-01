Az FIA elégedett a Rally1-es szabályok első évével

A WRC igen komoly szabálymódosításon esett át 2022-re, hiszen megérkeztek a hibridek ebbe a szériába is. Az autók egyes elemeit egyszerűsítették, míg másokat megerősítettek. A pozitívum viszont mindenképpen az, hogy mindhárom istálló, a Toyota, a Hyundai és az M-Sport is tudott versenyt nyerni.

A szezon tehát izgalmas volt, de azért előfordultak még gyermekbetegségek az új rendszerekkel. Az FIA ralis igazgatója, Andrew Wheatley elismerte, hogy voltak kihívások a hibrid rendszerekkel, de a vezető testület ettől függetlenül is büszke erre az idényre.

„Az új technológia első éve mindig is nehéznek ígérkezett, de a tény, hogy változtattunk a karosszérián, az üzemanyagon, behoztuk a hibrid rendszert és megváltoztattuk az autó koncepcióját, az erőátviteli rendszert és az aerodinamikát, miközben bizonyos ralikon így is a másodpercekért ment a harc, elégedettséggel tölt el bennünket” – mondta Wheatley a Motorsport.com-nak.

„Azzal szerintem mindenki egyetért, hogy az autók biztonsága pozitív irányba indult el, hiszen több komoly incidenst is láthattunk idén. Arról is mentek a beszélgetések, hogy a Rally1-es autók lassabbak lesznek majd, de most már tudjuk, hogy remek teljesítményre képesek. Az első öt futam során mindhárom gyártó tudott nyerni.”

„Igazán szoros a verseny, ami valódi pozitívum. Természetesen bőven voltak kihívások az év során, a srácok a Compact Dynamicsnál (a hibrid rendszerért felelős cég) 20 évet öregedtek ahhoz képest, ahogyan az évet kezdték. Összességében a pilóták viszont értékelik a teljesítménybeli előrelépést.”

A helyzet tehát valóban pozitív, de egyelőre a szabálycsomag egyik nagy célját, vagyis az új gyártók bevonzását még nem sikerült elérniük. Az FIA azonban szorosan együttműködött az idény során a különböző márkákkal, hogy jobban megérthessék, miként tudna a WRC a jövőben újakat becsábítani.

Jelen állás szerint a Rally1-es szabályok biztosan folytatódni fognak majd 2024 után is, bár biztosan módosított formában.

