Az egyik legnevesebb sorozat vezetője szerint a tisztán elektromos, és a privát versenyzésé a jövő

A GT World Challenge, amelyet korábban Blancpain GT néven ismertünk a legújabb terveik szerint júliusban kezdődik, és Ratel optimista azzal kapcsolatban, hogy a kezdeti zártapus versenyek után a motorsport eseményeket ismét látogathatják majd nézők.

„Csak képzeljétek el, ahogyan a bajnokságok megpróbálják a versenynaptáraikat 9 hónapról 8,7,6,,5 hónapra besűríteni” – mondta Ratel arra a kérdésre, hogyan teltek az elmúlt hetei. „6 hete még a május végi kezdésre készültünk, 3 hete a június végire, most pedig igyekszünk mindent átszervezni egy július végi kezdésre.”

„A GT versenyzés világában egy csapat több bajnokságban is indul, úgyhogy nekik is megfelelően igyekeztük a munkánkat végezni. Olyan, mint egy dominó, amikor valami változik, azzal minden mást is változtatni kell. A harmadik kihívás, amivel jelenleg még küzdünk, az az utazás, mert még nem nyitották meg a határokat. Mint tudjátok, nem csak Európában működünk, de Ázsiában, és Észak-Amerikában is, valamint ott van az International GT, úgyhogy hatalmas kihívás mindent újraszervezni.”

„Egy GT World Challenge versenyen a betétsorozatokkal együtt 2000-2500 ember van, 200-300 autó, ezért fontos tudnunk mit jelent számunkra az, hogy „a publikum nélkül.”

Milyen lesz az új „normális” világ a motorsport számára?

„Már 10 éve azt mondom, hogy az elektromos, és a privát csapatos versenyzésé a jövő. Úgy látszik, ez a válság felgyorsítja a haladást ebbe az irányba. Az utóbbi években visszahoztuk a privát versenyzés trendjét, ezért mi előnyösebb helyzetben lehetünk, mint más bajnokságok.”

„Ugyanakkor a mi csapataink is profitálnak a gyári támogatásból, de ez évek óta folyamatosan csökken, nem olyasvalami, ami tegnap kezdődött el. Az biztos, hogy minden olyan motorsportág, amely nagyban függ a gyártók részvételétől, szenvedni fog a következő években. Az egyetlen kivétel ezalól az elektromos versenyzés lesz. Szerintem ezt ismét láttuk az elmúlt 2 hónapban, ahogyan a delfineket is Velencében: a járványnak hosszú távú hatásai lesznek, és a környezetvédelmi kérdések az eddigieknél is fontosabbak lesznek.”

„Amikor beütött a jelenlegi válság, az SRO (Stéphane Ratel Organisation) a történetének legerősebb korszakában járt. Most írtuk alá a szponzori szerződésünket az Amazon Web Service-szel, akik a főszponzoraink lesznek. Ez nagyon fontos volt a 10 éves kapcsolatunk után a Blancpain-nel. A Rebellion (óramárka) a Pirelli, és a Total is csatlakozott.”

„A történetünk legerősebb mezőnye állt fel: 55 Endurance Cup nevezés Európában, 33 Sprint Cup nevezés Európában, 32 Ázsiában. Még akkor is, ha az összes bajnokság résztvevőket fog veszíteni, amiben teljesen biztos vagyok, még akkor is jó helyzetben leszünk a válságot követően.”

„Legalábbis az első részén, mert még csak most fog jönni majd egy nagy gazdasági világválság. Hogyan fogják túlélni a csapatok, vagy azok az emberek, akik finanszírozzák a sorozatot a gyártók minden eddiginél kisebb támogatottsága mellet? Ez még kérdéses.”

„Egy dolog biztos, ami miatt sikeres a privát versenyzés, az a marketing bevétel, és azok a csatornák, amelyek segítik a résztvevőket. És persze az az extra pénz, amelyet a privát csapatot támogató programunktól kapnak. Szerintem ez eddig win-win helyzet volt sok gyártónak, és ezért is csatlakoztak ennyien a GT3, és a GT4 bajnokságainkhoz.”

