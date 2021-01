Az Audi a DTM motorjával venné be a Dakar-ralit, és a Le Mans-i 24 órásat is

Az Audi amellett, hogy kivonul a DTM-ből, és a Formula E-ből is, egyáltalán nem gondolkozik a motorsport programjainak olyan színtű megszűntetésén, mint a Volkswagen. A német márka azt is bejelentette, hogy meg akarják nyerni a Dakar-ralit is, illetve belengették azt is, hogy a Le Mans-i 24 óráson is indulhatnak akár.

A Class One szabályrendszer szerinti, 2 literes, 4 hengeres turbómotor kifejlesztésére a Motorsport.com értesülései szerint az Audi legalább 10 millió eurót költött, így nem igazán akarják azt 2 szezon után nyugdíjazni.

A Motorsport.com értesülései szerint a 640 lóerős motort generátorként használhatja az Audi egy elektromos tereprali autóban, miután egy pusztán elektromos hajtáslánc még nem lenne elég ahhoz, hogy a teljes távot megtegyék.

Emellett akár Le Mans-ba is vihetné az Audi a motort, miután a gyártó 2023-ban tervez újra részt venni a Le Mans-i és a daytonai 24 órás versenyeken.

Az Audi már visszavonult motorguruja, Ultich Baretzky, aki részt vett a motor fejlesztésében, előtte pedig 14 éven keresztül a gyári Le Mans csapat tagja volt korábban elmondta, hogy a 2 literes Class One motor tökéletes lenne egy LMDh, vagy LM Hypercar meghajtására is.

„Az az erőforrás bármilyen igényt ki tudna elégíteni a motorsportokban az elkövetkező 10 évben, például Le Mans-ban, ahol tökéletes lenne egy LMDh vagy Hypercar meghajtására” – nyilatkozta még augusztusban a Sport Auto-nak.

