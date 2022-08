Auditól a BMW-hez: Rast továbbra is gyári támogatással fog versenyezni

René Rast azért távozik 12 év után az Auditól, mert a VW-konszernhez tartozó márka nemhivatalosan berekesztette az LMDh programját, hogy a Forma-1-re tudjanak koncentrálni, miközben annak Rast lett volna az egyik húzóneve.

Nem meglepő, hogy Rast éppen a nagy rivális BMW-hez igazol, mivel a bajorok éppen most terjesztik ki a motorsport programjukat.

Azt követően, hogy az IMSA-ban már 2023-ban bemutatkozik a BMW M Hybrid V8, 2024-ben már a WEC-ben is rajthoz állnak majd, mégpedig a belga WRT-vel karöltve, ahol Rast most is versenyez az LMP2 kategóriában.

A Motorsport.com értesülései szerint még mindig van esély arra, hogy 2023-ban a BMW-vel közös felkészülésén és opcionálisan a GT-futamokon való részvétele mellett Rast a McLaren Formula E pilótája legyen.