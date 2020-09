Átszervezheti az FIA a szuperlicence-rendszert

Az FIA 2016-ban vezetett be egy pontrendszert az utánpótlássorozatok átrendezésének részeként, amelynek segítségével az F1-ben való részvételhez szükséges superlicence-hez lehet hozzájutni.

Akik a Forma-1-be vágynak, azoknak három év alatt 40 ilyen pontot kell összegyűjteniük más sorozatokban, ezzel arra sarkallva őket, hogy az FIA együléses „létráján” felküzdve magukat több tapasztalatot szerezzenek.

A koronavírus-járvány idén több sorozat aktuális idényét megrövidítette és több fiatal versenyző részvételét megkérdőjelezte vagy saját pénzügyeik, vagy a bajnokságok kérdéses jövője miatt. Az FIA emiatt felülvizsgálja a jelenlegi superlicence-rendszert, hogy az „biztosan továbbra is egyenlő és igazságos feltételeket biztosítson mindenkinek az előrelépéshez.”

„Az FIA Super Licence Munkacsoportja által vizsgált intézkedések, melyeket istállók, promóterek és versenyzők széles körével egyeztettünk, az egyes veszélyeztetett sorozatokat is igyekeznek kisegíteni azzal, hogy a bennük való részvételt népszerűsítsük amint a tevékenységek folytatódhatnak. Emellett a koronavírus-járvány világszerte változó súlyossága miatt máskor újrainduló sorozatok közötti különbséget is kiegyenlítsék.”

A járvány különösen komolyan sújtotta például a DTM-et, amelyre 2021-ben eddig csak egy gyártó jelezte részvételi szándékát, vagy az Indy Lightsot, amelynek a komplett 2020-as idényét törölni kellett. Az FIA együlésesekért felelős tanácsának elnöke, Stefano Domenicali szerint ez a „mély hatás” volt az, amiért a felülvizsgálatot kezdeményezték:

„Sok sorozat tapasztal gazdasági nehézségeket, míg a versenyzők természetesen aggódnak, hogy ki kell hagyniuk egy szezont, vagy a versenyzés újraindulása felőli kétségek mellett kell elkötelezniük magukat egy sorozatba és a negatív hatás azokat is érintheti, akik az FIA együléses útvonalán haladnának előre.”

Stefano Domenicali in Press Conference for new F2 tyres

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images