Andretti az F1-nél nem állna meg: hamarosan Le Mans-ban is indulnának

Az LMH/LMDh szabályrendszer első évében az IMSA-ban is rajthoz álló autók közül csak a Cadillac és a Porsche áll rajthoz 2022-ben a WEC-ben is, azonban míg a BMW már bejelentette, hogy 2024-ben ők is csatlakoznak a WEC-hez, az Acura egyelőre távol maradt az FIA által szankcionált endurance világbajnokságtól.

Daytonában a Rolex 24 időmérője után viszont Michael Andretti és Wayne Taylor is megerősítette, hogy a #10-es számú Acurájukat minél hamarabb átvinnék Európába is, ugyanis nagyon vonzónak találják a sorozatot.

„Nem titok, hogy rajthoz akarunk állni ott is” – idézi Andrettit a DailySportscar. „Lesz egy új bázisunk Európában, aminek felállításához már most hozzáláttunk.”

„A célunk az, hogy pár év alatt egy működőképes WEC-csapatot hozzunk létre” – mondta Wayne Taylor, aki azt is elismerte, hogy ehhez össze kell hangolniuk az erőfeszítéseiket a Hondával.

„Le Mans az egyik legfőbb célunk” – vette át a szót Andretti. „A célunk az, hogy az Andretti Global támogatóival a világ összes jelentősebb versenysorozatában jelen legyünk, Le Mans pedig egyértelműen az egyik legnagyobb.