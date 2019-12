Alonsóék végeztek a Dakar-tesztekkel

A kétszeres forma-1-es világbajnok spanyol autóversenyző és társa Abu Dhabiban készülhetett két és fél napig a Toyota Gazoo Racingnek köszönhetően. Ezzel minél több lehetőséget szeretett volna biztosítani Alonsónak azon a területen, amelyen a leginkább bizonytalannak érezte magát, vagyis a dűnék között.

Fernando Alonso és Marc Coma így magas dűnék között navigálhatta a Toyotát, amellyel ráadásul még nappali körülmények között gyakorolhattak. A spanyol így Szaúd-Arábiához hasonló körülmények között készülhetett, és így megfelelő felkészülést jelentett a január 5-én kezdődő Dakarra.

A páros a két és fél nap alatt több mint 600 km-t tett meg Abu Dhabiban, ahol több útmutató szerint haladtak a három nap során, amelyből az utolsó, a keddi volt a legkeményebb. Erről Alonso és Coma a közösségi médiában beszélt, elégedetten értékelve a Dakarra való felkészülés végét.

"Kilométerek a homokban, nyitott pálya és jó edzés volt a terep olvasása szempontjából" - mondta Coma, majd Alonso vette át a szót: "Most már kész vagyunk a Dakarra, ezzel az utolsó nappal nagyon elégedettek vagyunk."

A teszten részt vett Jesus Calleja spanyol tévébemondó is, aki a negyedik Dakarjára készül, és arra, hogy először be is fejezi a sivatagi raliversenyt. Ezúttal is Jaume Aragall lesz a társa a januári versenyen, és egy Toyota Hilux-szal viaskodnak, ahogy tették azt idén is.

Alonsóéknak kedden komoly tapasztalás volt, amikor eltört az első felfüggesztésük, ám ez is a gyakorlás része volt, és nem okozott jelentős fennakadást. A helyzetben Aragall segítette ki a spanyol párost.

"Az a tanulási folyamat része, és mindketten nagyon lelkesek és felkészültek" - jelentette ki a Gazoo sajtószóvivője a Motorsport.com kérdésére. Alonso négy hónap felkészüléssel és tíz nap versenyzéssel a háta mögött vág bele a január elején induló Dakarba.

