Alonsóban nagyon megmaradt az Indy 500 kudarca

Fernando Alonso számára kudarcot jelentett az idei Indy 500, ám a spanyol világbajnok F1-es versenyző más sorozatokban komoly sikereket ért el, és természetesen nem hiányozhatott az FIA párizsi gálájáról sem.

Alonso a díjkiosztón a Toyota Gazoo színeiben Kazuki Nakajimával és Sebastien Buemivel vehette át az elismerést a WEC-ben aratott sikereikért, a spanyol nem tagadta, hogy a Dakar után a 2020-as Indy 500 lesz a fő szempont.

Idén nagy csalódást jelentett ugyanis Alonso számára az Indy 500, amelyen már a kvalifikáción elhasalt a McLarennel, és így végül a futamon nem is bizonyíthatott.

"Nyilvánvalóan most a Dakar a lényeg. Vagyis most nem tudok komoly erőfeszítést tenni, hogy lezárjam a tárgyalásokat az Indy 500-ra. Azzal majd jövőre kezdek foglalkozni. Az az, amit meg akarok most nyerni, ez a legfontosabb prioritás" - jelentette ki Alonso Párizsban.

A spanyol klasszis azt sem tagadja, hogy az idei tengerentúli viadal volt a mélypont. "Ebben az évben az Indy volt a csalódás, minden mást megnyertem. Ott viszont végül részt sem vettem, szóval talán nem is számít" - mondta mosolyogva Alonso. "De arra kell koncentráljak, hogy minél versenyképesebb legyek."

"Szomorú, hogy nem voltam elég versenyképes, hogy nem voltam elég felkészült. Mindent megtettünk, de a felkészülés kicsit későn kezdődött. De mindvégig bizakodóak voltunk, még ha el is késtünk" - jelentette ki Alonso.

"Még a gyakorló héten is rengeteg volt a probléma. Szerdán pedig még balesetem is volt, szóval végül minden balul sült el" - jelentette ki a spanyol, akit közben folyamatosan összefüggésbe hoznak az F1-gyel, és Alonso maga sem zárja ki, hogy 2021-ben visszatér a száguldó cirkuszba.

