Alonso újat tapasztalt a Dakar 9. szakaszán

Fernando Alonso és Marc Coma a Dakar-rali hétfői szakaszán eddigi legjobb eredményüket érték el a második hellyel, és bár helyezésben nem tudták ezt megismételni kedden, a spanyol páros a kilencedik hellyel is nagyon elégedett volt.

Alonsóék a 9. szakaszon 13 perc hátránnyal értek célba a szakaszgyőztes Stéphane Peterhansel mögött, ám ezzel is javítottak az összetettben, ahol feljöttek a 10. helyre. "Nem panaszkodhatok, ez is egy nagyon jó szakasz volt, Marc fantasztikus volt, ahogy az autó is. Sikerült ma egy csoport élére állni, így megtapasztalhattam, milyen vezetni egy csoportot" - mondta Alonso, aki szerint a keddi eredmény a szerdai rajt miatt is nagyon fontos volt.

"A navigátornak még nehezebb a feladata, mert ő neki mindig figyelnie kell azt is, hogy én mit csinálok jól vagy rosszul. Nem sok olyan pálya van, mint a mai, ahol a motorosok előttünk rajtolnak, és így volt néhány nyom a homokban" - mesélte Alonso.

"Marc mindent megtervezett méterről méterre, nem voltak sehol kétségeink, és ebből a szempontból könnyen mentek a dolgok. Az első 130 km-en volt egy leeresztett kerekünk, de összesen csak 8 percet vesztettünk, és az utánalévő 300 km-en is csak annyit, ami nem volt nagy büntetés" - jelentette ki a spanyol.

"Az elején nagyon brutális köveken kanyonokon kellett keresztülmenni, és mindenkinek kellett kereket cserélni, szóval volt leállás bőven. De elvileg mostantól jönnek a dűnék, csak homok, és ezzel ennek a problémának vége" - mondta a sok gumiproblémából adódó leállásról Alonso.

"Egyre magabiztosabb vagyok, egyre jobban érzem a verseny tempóját. És már alig várom, hogy a holnapi és a holnaputáni szakaszokat is megtapasztaljam. Kemény lesz, már teszteltem hasonló dúnék között, és mindig van meglepetés. De ezek a szakaszok mindenki számára nagyon bonyolultak lesznek" - jelentette ki a spanyol.

Alonso egyelőre ugyanakkor pontosan nem tudja, hogy mi vár a mezőnyre szerdán. "Még nem tudom, mert az itinert csak reggel kapjuk meg. Egyelőre csak elképzeléseink vannak, amit a mai nap nyújtott" - folytatta.

"De továbbra is két lábbal a földön állok, mert ami ránk vár, nagyon kemény, tapasztaltam már Abu Dhabiban. A tesztek során három-négyszer is beszorultam a dűnékbe, meglátjuk, milyenek lesznek reggel. De már számolni kell a fáradtsággal is, a 10. nap jön a Dakaron" - mondta Alonso, aki szerint a cél, hogy minden hibázási lehetőséget kiküszöböljenek.

Főszerepben az a bizonyos szakasz, amin Fernando Alonso a második helyet érte el. Egy újabb nagyszerű eredmény a spanyol sztártól az első Dakar Raliján.