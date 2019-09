Alonso totálisan ráfüggött a terepralizásra

Fernando Alonso az Olasz Nagydíjon Monzában azt mondta, nem zárható ki az F1-es visszatérése, ami nagyon is lehetséges, különösen 2021-től, amikor életbe lépnek az új szabályok és a sport teljesen átalakul, ami számára is új kihívásokat hozhatna. A nagy kérdés az, hogy ki adna neki ülést a top-istállók közül, mert a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull sem tette ezt meg 2019-re.

Igaz, Alonso állítása szerint a Red Bull-Honda többször is ajánlatot tett neki, de az osztrákok ezt kategorikusan tagadták. A pletykák szerint Dr. Helmut Marko még Pierre Gasly helyét is felajánlotta a spanyol világbajnoknak a szezon közepén, ám a válasz nem volt. 2014 óta azonban továbbra is messze a Mercedes jelenti a legnagyobb esélyt a bajnoki címre, ahol Toto Wolff lehetetlennek tartja, hogy Alonsót szerződtessék, látván, hogy mi történt közte és Hamilton között 2007-ben a McLarennél.

Fernando, aki a WEC-ben világbajnok lett és Le Mans-ban is nyert, most csak a Dakarra koncentrál, ahol újoncként állhat rajthoz. Emiatt a következő hónapok nagyon aktívak lesznek számára a felkészüléssel. A hu.motorsport.com korábban már többször is beszámolhatott Alonso legutóbbi kalandjáról, ami nem volt a legszerencsésebb Marc Coma csapattársaként, aki navigátorként segíti a honfitársát.

Az F1-es bajnok nem áll le és nemrég Nasser S Al Attiyah társaságában csapatta neki a sivatagban a dűnék tengerében, ami újabb fontos tapasztalatot jelentett számára. A 48 esztendős katari versenyző hatalmas tapasztalattal bír a Dakaron, ahol 2004 óta indul. 2011-ben a VW, 2015-ben a Mini, míg legutóbb a Toyota színeiben nyerte meg a neves viadalt. Emellett a WRC-ben is volt pár szebb eredménye, miközben a WRC-2-t 2014-ben és 2015-ben megnyerte.