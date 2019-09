Alonso számára a Marokkó Rali a Dakar kulcsa

Fernando Alonso ugyan elhagyta a Forma-1-et, ám így is nagyon aktív maradt, más sorozatokban próbálja ki magát, pénteken pedig Madridban egy bemutatón vett részt. Alonso ugyanis főtanácsadó volt a GRID nevű játék idei kiadásának fejlesztésében, sőt, fel is tűnik a játékban, és akár versenyezhetünk is ellene. A madridi eseményen ugyanakkor nem elsősorban a játék volt a legfontosabb téma Alonso kapcsán.

A kétszeres F1-világbajnok ugyanis jelenleg éppen a Dakar-rali kihívásaira készül már teszten és élesben is kipróbálta a tudását a Toyota volánjánál, ám az igazi kihívás csak a jövő héten következik: a Dakarra hagyományos felkészülést jelentő Marokkó Ralin is indul a spanyol, aki szerint az észak-afrikai kihívás döntő jelentőségű lehet a Dakaron való indulása szempontjából.

"Nem egy konkrét eredményre hajtok, sokkal inkább az érzésre" - jelentette ki Alonso, aki Marc Comával küzdhet a marokkói versenyen, a spanyol csak jókat tud elmondani társáról. "Marc már bizonyította, hogy sosem fárad. Gyakran elveszem a lábam, és csak azt hallom, hogy 'told, told'" - mesélte Alonso, akinek nem akárki, mint a többszörös Dakar-győztes Carlos Sainz ad tanácsokat. Alonso szerint felbecsülhetetlen a tapasztalat, amit a forma-1-es pilóta apja megoszt vele.

És ha már Forma-1. Alonso kapcsán rendszeresen felmerül, hogy visszatér-e a sportágba, de a spanyol szerint ez most nem időszerű. "Nincs jelenleg a fejemben a visszatérés, legalábbis a rövid távú terveim között. Levegőre volt szükségem 18 év után, és ki szeretném használni a legnagyobb erényem, vagyis hogy bármilyen autóhoz tudok alkalmazkodni" - jelentette ki az AS beszámolója szerint a madridi eseményen Alonso.

Ez az eset még a 2011-es Szingapúri Nagydíj ideje alatt történt a JK Racing Asia szériában, ahol egy kerék a kerék elleni kontakt után a pilóta igen keményen csapódott neki a falnak. Szerencsére nem történt súlyos sérülés.