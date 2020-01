Alonso már a Dakarra akklimatizálódik

A kétszeres F1-es világbajnok spanyol versenyző tavalyelőtt hagyta el a száguldó cirkuszt, ám nem vonult vissza, helyette új kihívások után nézett. Fernando Alonso több kategóriában is próbálkozott 2019-ben, majd az ősszel már a rali felé fordult.

Alonso előbb egy többszörös Dakar-győztes társat kapott Marc Coma személyében, majd együtt több hónapos felkészülésbe kezdtek. Alonso és Coma több alkalommal is tesztelhetett, és versenyeken is indult, sőt, ralipályafutása első dobogóján is túlvan már.

Ugyanakkor a Dakar más, éppen ezért még az utolsó lehetőséget is kihasználta a spanyol páros a gyakorlásra, decemberben még Abu Dhabiban tesztelt a duó, amely a mezőny jelentős részéhez hasonlóan már megérkezett Szaúd-Arábiába, amely idén a helyszíne a versengésnek.

A 42. Dakar előtt január 1-je és 3-a között már lehetőség van a helyszínen a verseny bizonyos szakaszaival autóval is megismerkedni, de a távolabbi szakaszokon való gyakorlás tilos. Január 4-én pedig a szervezők tüzetesen átvizsgálják a gépeket, vagyis egy nappal a rajt előtt Alonsóék Toyotája is sorra kerül.

A mezőny java éppen ezért már napokkal korábban megérkezett Szaúd-Arábiába, hogy akklimatizálódjon, ünnepeljen, majd megfelelő módon készüljön fel a rajtra. Kivétel volt Carlos Sainz, aki az egyik legtapasztaltabb versenyzője a mezőnynek, a spanyol a családjával ünnepelte az újévet, amelynek első napján utazott el a helyszínre.

A 42. Dakart a szervezők 12 szakaszra bontották, minden résztvevőnek 7500 km-t kell megtennie a szaúdi sivatagban. Alonso már korábban beszélt az idei terveiről, amelyek között nem a Dakar volt a legfontosabb.

Alonso érzi, hogy még kevés a tapasztalata a sivatagi ralizásban, éppen ezért 2020-ban a számára az Indy 500-on való indulás a legfontosabb, különösen azok után, hogy tavaly a McLarennel nem sikerült megugorni a mércét.

