Alonso elérte a célját a Dakaron, hasonló folytatásban bízik

Fernando Alonso és Marc Coma az idei Dakar legjobb eredményét érték el a nyolcadik szakaszon, amelyen második helyen végeztek, kicsit több mint négyperces hátrányban a győztes páros mögött. Alonsóék ezzel jelentősen tudták csökkenteni korábban összeszedett hátrányukat, ráadásul egy sor igazi Dakar-legendát előztek meg hétfőn.

Az összetettben Alonsóék a 13. helyre léptek fel, a listavezető Carlos Sainz előnye továbbra is jelentős a kétszeres F1-es világbajnok előtt, Alonso három órán kívül van. Ugyanakkor hárman is öt percen belül vannak előtte, a következő napokban a spanyolnak esélye lesz akár betörni az első tízbe is.

"Komoly incidens nélkül zajlott a szakasz, egy leeresztett gumink volt a 350 km-es szakaszon, de ez nem hiszem, hogy sokat befolyásolt. A végén láttunk egy autót előttünk, de nem tudtuk, hogy kik ők. Amikor átmentünk a célon, akkor tudtuk meg, hogy milyen jó az időnk" - mondta Alonso.

"Ötödik hely tegnap, második ma, így kell folytassuk holnap" - folytatta a spanyol. "Mint csapatnak, Marc-kal nagyon örültünk, mert tudjuk, hogy milyen nehéz ez. Dűnék, félelmek, és amikor elértük a célt, és megtudtuk, hogy a legjobbak közé tartoztunk, hatalmas örömet jelentett" - mondta a kétszeres F1-es világbajnok.

Alonso a hétfői siker után abban bízik, hogy a java még csak most következik. "Azt remélem, hogy a kemény napok most jönnek. A keményebb a jobb, sok dűne, puhák és csúnyák a jobbak, mert minél több a nehézség, annál biztosabb, hogy előnyt tudunk kiautózni, hiszen ezek között a körülmények között teszteltünk korábban" - mondta Alonso.

A mezőny a következő szakaszokat kipróbálhatta a Dakar előtti edzéseken. "Nagyon kemény volt, három nap pokol. Ha hasonló lesz, mint akkor, akkor rengeteg minden fog történni" - jósolta a spanyol.

"Azt hiszem, hogy holnap kemény napunk lesz, próbálunk egy sima szakaszt teljesíteni. De még egy rosszabb napból is hasznot húzhatunk. De minden olyan személyes célkitűzést, amelyet a Dakar előtt kitűztem, azt elértük" - mondta Alonso.

"Marokkóban nagyon kényelmes volt, de ott minden szakaszon 15 percre voltam a győztestől. Nem gondoltam, hogy a Dakaron lesz olyan szakasz féltávnál, ahol a legjobbakkal tudok tartani. Ez egyáltalán nem volt a célok között, most igyekszem kihasználni a pillanatot" - mondta Alonso.

A 2020-as Dakar Rali ötödik szakasza sem volt egyszerű a mezőny számára, és sok versenyző igencsak küszködött. Carlos Sainz azonban továbbra is remek tempót diktál.