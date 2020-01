Alonso hálás a 4 szakasz nyújtotta élményért

Fernando Alonso és Marc Coma a 12. leggyorsabb volt a Dakar-rali 2020 negyedik szakaszában, amelyet a Minivel versenyző Stéphane Peterhansel teljesített a leggyorsabban. A kétszeres F1-es világbajnok számára kimerítő volt a negyedik szakasz, de hálás az eddigi 4 nap nyújtotta élményért.

„Ma rengeteg minden történt, nagyon nehéz és hosszú szakasz volt. 7:45-kor hagytuk el a tábort, most pedig 19 óra van, szóval 10 órát töltöttünk az autóban. Érzésre jó volt, viszont a szakasz elején vesztettünk egy kis időt, mivel el kellett engednünk Nassert és Yazeedet, akik mögöttünk jöttek. Aztán defektet kaptunk, így Peterhansel mögé kerültünk.”

„Az utolsó defektünk 150 km-rel a vége előtt történt, onnantól kezdve nagyon lassan kellett mennünk a sziklás helyeken, tehát nem volt egyszerű dolgunk.”

„Nekem jó tempóra van szükségem. Tegnap azt mondtam, hogy a szakasz vége felé sok szikla volt, és nem tudtam, hogy mennyire gyorsan lehet menni. Ma a szakasz fele ilyen területekből állt. Ez olyan, mintha jól bicikliznél sík pályán, viszont ma a hegyekben kell menned. Tudtam, hogy emiatt veszíteni fogok egy kis időt, de örülök, hogy itt vagyok, és nem sújtott minket nagyobb balszerencse.”

„A két csapattársam egész karrierje során ralizott, az egyik közülük már nyert is Dakart, és neki sem volt pótkereke az utolsó 120 km-re. Ez az autó karakterisztikája miatt van így. A buggynak a maihoz hasonló szakaszokon előnyük van, mivel ők egyszerűen végig tudnak menni az ilyen terepeken is anélkül, hogy defektet kapnának, és a nyomáson is tudnak állítani.”

„Talán a második héten már a mi autónk számára lesz előnyösebb a terep. Néhány napon nekünk fog jobban feküdni a szakasz, míg más napokon másoknak. Én próbálok a lehető legtöbbet tanulni. De nagyon stresszes volt pótkerék nélkül teljesíteni az utolsó 150 km-t.”

Ezután Alonsótól azt kérdezték, hogy ez volt-e az eddigi legnehezebb szakasza.

„Igen, kétségtelenül ez volt az eddigi legnehezebb. 10 órát töltöttem az autóban, és minden szempontból stresszes volt az elejétől kezdve, aztán ott volt a navigáció és a sziklákkal teli területek… néha voltak olyan pillanatok, amikor mély lélegzetet kellett vennünk, hogy újra fókuszálni tudjunk, hogy folytatni tudjuk, mivel annyira megerőltető volt a szakasz mentálisan mindenki számára.”

„Én mindig előre akartam kerülni, mivel szerintem sok múlik azon, hogy a lassú vagy a gyors vonatban vagy. De ma a mögöttem lévők a lehető legrosszabbak voltak. Tudtam, hogy időt fogok veszíteni, mert el kell engednem őket.”

„Nem volt egyértelmű várakozásom azzal kapcsolatosan, hogy milyen lesz a Dakar, ugyanis most veszek rajta részt először, de intenzíven élem meg az élményt, próbálok mindent magamba szívni, és minden részletet teljes egészében akarok megélni. Voltak jobb és rosszabb szakaszok, de 4 intenzív napon vagyunk túl, és hálás vagyok az élményért.”

