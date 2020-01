Alonso: Ha indulok még a Dakaron, a győzelem lesz a célom

Fernando Alonso élete első Dakarján vett részt 2020-ban, a navigátora Marc Coma, a csapata pedig a Toyota Gazoo Racing volt. A spanyol versenyző az utolsó szakaszt a negyedik helyen zárta, míg összetettben végül 13. lett a kétszeres F1-es világbajnok spanyol.

Alonso elmondta, elégedett, viszont ha még indulna a Dakaron, akkor már a győzelem lenne az elsődleges célja, nem pedig az, hogy befejezze a versenyt.

„Örülök, hogy itt lehetek. Ez a legkeményebb rali, és az elsődleges célom az volt, hogy be tudjam fejezni. Majdnem minden nap versenyképesnek éreztem magam. Az utolsó szakaszon defektet is kaptunk, elkaptuk Yazeed Al Rajhit, és még így is negyedikek lettünk, szóval szerintem ezek nélkül harcban lehettünk volna a szakaszgyőzelemért is.”

„Nem is lehetnék boldogabb. Sikerült befejeznem az első Dakarom. Tudom, hogy vannak olyan emberek, akiknek többször is meg kell próbálniuk a Dakart, mielőtt végig tudnának menni, nekem viszont szerencsém volt, és a tökéletes csapat állt mögöttem, hogy ez már elsőre sikerüljön.”

„Minden nap egy új kaland, egyik sem olyan, mint a másik. Az út mellett egy másik bizonytalansági tényező, hogy ne vessz el, illetve ne kövess el hibákat. Számos faktor teszi nehézzé a Dakart.”

Gondoltad volna, hogy ennyire versenyképes lehetsz?

„Nem. A Marokkó-rali és a szaúdi rali is rövidebb volt, szóval azt gondoltam, hogy sokkal hátrébb leszek. Ez egy személyes kihívás is volt számomra. Szerintem nem is lehetne a Forma-1-től jobban különböző dolgot választani, mint a Dakart.”

„Ha itt versenyképes voltam, még néhány szakaszgyőzelemért is harcban tudtam leni, akkor szerintem bármelyik motorkategóriában versenyképes tudnék lenni. Ennek a ténynek pedig kifejezetten örülök.”

„Leginkább az tetszett ebben a kalandban, hogy ez nem csak egy motorsport-verseny. Sokkal több annál: sokkal többet nyom a latba az emberi tényező, hosszú órákon keresztül egyedül vagy, és jól kell együttműködnöd a navigátoroddal. Olyan dolog pedig nincs, amire azt tudnám mondani, hogy a legkevésbé tetszett. Az viszont biztos, hogy a maratoni szakaszon nincs olyan komfort, mint a többi motorsport-kategóriában.”

Meg fogod ismételni a dakaros kalandot?

„Meglátjuk. Egyelőre nem akarok ezen gondolkozni. Örülök neki, hogy így ment az első Dakarom. Logikus, hogy a versenyképes első próbálkozásom után, ha még egyszer indulok, akkor a győzelem lesz a célom, hogy még egy fontos győzelmet adjak hozzá a karrieremhez.”

„Ahhoz, hogy nyerjek, nagyon jól fel kell készülnöm. A legjobb csapatra, a legjobb autóra, a legjobb felkészülésre van szükség a győzelemhez. Nem hiszem, hogy ez lenne a legjobb pillanat erre, majd meglátjuk, mit hoz a jövő.”

„Versenyképesség szempontjából a dűnés területek voltak a legjobbak. Ott éreztem magam a legjobban, ott volt a legjobb a tempóm. A borulásom pedig a tapasztalathiányom miatt történt meg, máskülönben menteni tudtam volna a helyzetet.”

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Fotó készítője: Toyota Racing

„Emellett ott van még a szerencse-faktor. Néha átmész köveken és tüskéken, néha nem. Erre nincs pontos szabály. Szerintem mindkét problémám a Dakaron valamennyire a pechnek volt köszönhető.”

„Az egyik elsődleges célom az volt, hogy végig tudjak menni a Dakaron. Szerencsés voltam, ugyanis egy topcsapatnál, egy topnavigátorral tudtam indulni, Marc Coma az egyik legjobb navigátor az egész mezőnyben.”

„A Dakar előtt aláírtam volna azt, ami történt velem ebben az időszakban. Az első naptól kezdve azt mondtam, hogy nem érdekel az eredmény, ugyanis itt csak egy győztes van. Végül Sainz győzött, és most szeretném megragadni a lehetőséget, hogy nyilvánosan is gratuláljak neki. Az elejétől kezdve meg akartam élni ezt a ralit, és élményeket akartam szerezni.”

Visszatérsz még a Dakarra?

„Ez egy jó kaland volt, és egy olyan évnek a része, amelyben nagyrészt szabad vagyok. Ha pedig szeretsz versenyezni, jó opció az autóban tölteni a vakációdat. Ha indulok még a Dakaron, akkor komoly elvárásaim lesznek. Ehhez pedig a részletes felkészülésre és a legjobb csomagra van szükségem.”

Elképzelhetőnek tartod, hogy 57 évesen is részt veszel majd a Dakaron?

„Nem hiszem. Ha megnyerek egy dolgot, nem vagyok azon, hogy megismételjem a sikert. Carlos egy kiváló versenyző, és Spanyolországban mindannyian úgy nőttünk fel, hogy ismertük az eredményeit. Ez volt számunkra a referencia. És számomra továbbra is referenciát jelent, függetlenül a korától.”

„Szerintem Coma nélkül be sem tudtam volna fejezni a Dakart. Marc ismeri a verseny ritmusát. És egy olyan újonc számára, mint én, kiváló volt, hogy ő tudta, amit én még nem.”

„Most pedig Indianapolis következik, arra fogunk tesztelni, aztán megpróbáljuk megnyerni a versenyt.” – zárta Alonso a Motorsport.com-nak adott nyilatkozatát.

Carlos Sainz közel 60 évesen is felért a csúcsra, bizonyítván, hogy a kor messze nem minden. Nagyszerű felvételek a Dakar Rali utolsó szakaszáról, közvetlen a befutó előtt.