BRÉKING: Alonso és a Toyota elkezdi a Dakar 2020-ra való felkészülést

Fernando Alonso elhatározta, hogy felveszi céljai közé a Dakar 2020 szaúd-arábiai viadalát, ám mindenképpen lépésről lépésre szeretne haladni a felkészülésben, fenntartva a lehetőségé annak, hogy meggondolja magát, ha nem érzi jól magát a számára egyelőre ismeretlen körülmények között. Azok után, hogy Sebastien Buemi és Kazuki Nakajima társaként világbajnoki címet nyert a WEC-ben, a spanyol fejest ugrott az ismeretlenbe. Az F1-ben elért sikerei után Daytona 24 órás versenyén, a Le Mans-i 24 órás viadalon és a WEC-ben is bizonyított már, és most még emelné is a lécet.

Alonso márciusban a Dakar 2019-es autóját már tesztelhette Dél-Afrikában. A sztárpilóta most négy napot tesztelhet keddtől a namíbiai partoknál. Vele együtt fog készülni a Dakar 2009-es bajnoka, Giniel de Villiers és új társa, Alex Haro, aki az Albert Lloverával és Nani Romával töltött évei után csatlakozott a dél-afrikai versenyzőhöz és a Toyotához.

Ez a teszt különböző körülmények között zajlik - Alonso a világ legnagyobb dűnéivel fog találkozni, többek között a népszerű Dűne 7-tel, ami 382 méter magas -, és kezdete lehet egy öt hónapos Európában, Afrikában és a Közel-Keleten zajló alapos felkészülésnek, ami garanciául szolgálhat a Dakar 2020-ra való felkészülésre.

A tervek szerint az első versenyére pedig szeptember 13-14-én kerülhet sor. "Idén márciusban egy kétnapos tesztet hajtottunk végre Fernandóval a Toyota Dakar-győztes Hiluxával Dél-Afrikában, ami nagyon hasznos tapasztalattal szolgált. Nem csak azért, mert Fernando nagyon élvezte a tesztelést, hanem mert mi láthattuk, ahogy minden ideje folyamatosan fejlődik. Világos volt, hogy felkészülve érkezett, és kész volt mindent elsajátítani, amit mutattunk neki" - jelentette ki a Toyota Gazoo Racing dél-afrikai csapatfőnöke, Glyn Hall.

"A rali új Fernando számára, de biztos vagyok benne, hogy megvannak az adottságai és az elhivatottsága ehhez a kihíváshoz. Mint egy jelentős tapasztalattal bíró Dakar-címvédő, biztos vagyok benne, hogy képesek leszünk együtt dolgozni Fernandóval, hogy felépítsük az önbizalmát a raliversenyzésre a következő hónapokban" - tette hozzá a vezető.

"Nagyon izgatott vagyok, hogy folytathatom a kalandot a Toyota Gazoo Racinggel, együtt sokat értünk el azóta, hogy először 2017 novemberében beültem az autójukba. Kétszer győztünk Le Mans-ban, és megszereztük a bajnoki címet is Sebastiennel és Kazukival. Megízlelhettem az off-road ralizást is ebben az évben, és nagyon jó érzések maradtak a teszt után bennem, folytatni szeretném" - mondta Alonso.

"Tudtam, hogy ez egy teljesen más élmény lesz, és a Hilux nagyon jó volt, nagyon sok önbizalmat adott nagyon rövid idő alatt. Szakaszról szakaszra fejlődni tudtam. Nagyon várom a következő hónapok edzéseit, hogy még jobban megismerjem az autót, és együtt dolgozzak a csapattal. Mindig is mondtam, hogy új kihívásokat szeretnék, és most egy remek csapatban vagyok, hogy ezt megtehessem" - jelentette ki Alonso.

A Motorsport.com megtudta, hogy a Toyota tervei szerint Alonso "három vagy négy versenyen" vehet részt gyakorlásként a Dakart megelőző időszakban, és ezek egyik lehet a dél-afrikai verseny, ahol a japán csapat tengerentúli divíziója működik, valamint a másik verseny az októberi Marokkó Rali lehet. Emellett még fennáll a lehetősége, hogy harmadik, negyedik versenyen is részt vegyen Dél-Afrikán kívül. A naptárban jelenlévő versenyek közül a jordániai és akár a portalegrei verseny is alkalmas lehet még.

A társ kiléte döntő

Fernando Alonsónak fel kell készülnie rá, hogy ugyanabban a pilótafülkében lesz egy kísérője is, és ez teljesen új tapasztalás lesz. A tárgyalások során a spanyol egyik feltétele volt, hogy a Toyota által választott navigátor beszéljen spanyolul. A Toyota Gazoo Racing pedig hónapokon át kereste a megfelelő társat Alonso számára, de a jelek szerint Alex Haro végül Giniel de Villiers társa lesz.

A piac alaposan lecsökkent, és komoly változásokon ment keresztül 2019-ben, miután az utolsó Dakar óta Bernhard Ten Brinke aláírt, mint Jakub Przygonski társa, a belga Tom Colsoul és Yazeed Al Rajhi pedig szintén elkötelezte magát Giniel de Villiers és Dirk von Zitzewitz mellé. Másik oldalról viszont Jean-Paul Cottret, aki a francia Stephane Peterhansel segítője volt évekig, míg tavaly már Cyril Despres-t segítette, mégsem vonul vissza. Alonso kollégája így meglepetés lehet, a Motorsport.com értesülése szerint az ötszörös Dalar-bajnok Marc Coma felé fordult az érdeklődés.

