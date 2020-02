Alonso az Indy 500 mellett egy másik futamon is rajthoz állhat az IndyCar-ban

Sokáig úgy tűnt, hogy Fernando Alonso az Andrettivel állapodik meg az idei Indy 500-ra, de végül a McLaren lett a befutó, melynek a tavalyi, még kezdetleges csapatával a futamra sem tudták kvalifikálni magukat bizonyos problémák miatt.

A pletykák szerint a Honda szólt közbe, így Alonso számára nem maradt más opció, mint a Chevrolet motorjait használó McLaren, ahol tárt karokkal várták, de Zak Brown tagadta, hogy a Forma-1-ben szerződtetni akarnák az egykori versenyzőjüket.

Alonso elmondása szerint ő döntött a McLaren mellett, így lehetséges, hogy a pletykák nem igazak. A döntése mögött az is ott lehet, hogy egy másik futamon is rajthoz állhat az IndyCar-ban, még az Indy 500 előtt.

„Ez része volt azoknak a beszélgetéseknek, amiket mindkét csapattal folytattam, hogy mit is gondolnak erről. Valaki úgy gondolja, az év későbbi időszakában lehet lehetőség arra is, hogy egy normális IndyCar-futamon is szerepeljünk, csakhogy megnézzük, milyen érzés ez, és adjunk még hozzá valamit ehhez az élményhez.”

„Azt gondoltam, hogy ez talán az Indy 500 előtt lehetne, mert egy kicsit felkészülhetek, hiszen idén nem szerepelek a Forma-1-ben, valamint a WEC-ben sem vagyok ott, így az utolsó versenyem a Dakar volt, ami egy teljesen más stílust képvisel.”

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Fotó készítője: A.S.O.

„Tehát talán egy verseny előtte vagy egy extra teszt segítene, még akkor is, ha az nem egy ovális futam. Szóval vannak ilyen tárgyalások is háttérben, és ez szerepet játszott a végső döntésében, amikor aláírtam az Arrow McLarenhez.”

„Vannak lehetőségek, de ez nem 100%-ban rajtam múlik. Mint mondtam, a több teszt, a több szimulátorozás, és a versenyzés csak előnyt jelenthet számomra az Indy 500 előtt, mert mostantól szeretnék egy kicsit aktívabban lenni a nagy futamig.”

„Ugyanakkor vannak más dolgok is, amik segíthetnek ebben, és nem akarok problémát okozni a felkészülésemmel. Vannak olyan dolgok, amikről beszélni fogok a csapattal, akik sokkal több tapasztalattal rendelkeznek, mint én. Majd ők kitalálják, hogy mi számomra a legjobb ebben a helyzetben.”

„Mint mondtam, nyitott vagyok több dolgot is csinálni, mint tettem azt a múltban.” - folytatta Alonso, akit kellőképpen meggyőzte a McLaren tapasztalata, és az, hogy igen komoly nevek mellett dolgozhat.

Craig Hampson, a kutatási és fejlesztési osztály mérnöke, valamint a harmadik autó versenymérnöke jelentős szerepet játszott abban, hogy Alonso aláírjon. Hampson Sebastien Bourdais mellett négy Champ Car bajnoki címet szerzett, és a Newman/Haas Racingnél 2004 és 2007 között ugyancsak jelentős szerepet játszott.

