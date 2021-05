All-star csapattal vág neki a Dakarnak 2022-ben az Audi

A 14-szeres Dakar győztes Peterhanselt, és idősebb Carlos Sainzot is az X-raid Minitől igazolták le, míg a kétszeres DTM-bajnok és Rallycross világbajnok Ekström már régóta az Audi gyári pilótája.

A trió feladata lesz a Q Motorsport révén már 1 éve fejlesztésben lévő 4x4 prototípus tökéletesítése is. Bár a hajtáslánc teljesen elektromos lesz az Audi autójában, annak töltéséről a németek egykori DTM-motorja fog gondoskodni.

„Nem túlzás álomcsapatról beszélni” – nyilatkozta a bejelentés után az Audi Motorsport ügyvezető igazgatója, Julius Seebach, míg Carlos Sainz elárulta, mi motiválta arra, hogy ismét rajthoz álljon a Dakaron:

„Hiába vagyok 59 éves, még mindig éhezem a sikerre, máskülönben el sem vállaltam volna ezt a kihívást. Az Audi Quattro örökre megváltoztatta a ralivilágbajnokságokat, most valami hasonlóra készülünk a Dakaron is. Ez lesz az eddigi legnagyobb kihívása egy elektromos autónak. Amit eddig láttam, az önbizalommal tölt el.”

Az Audi a terveik szerint az idei Goodwood Fesitval of Speeden mutatja be az új autóját július 8. és 11. között. A 2022-es Dakar-ralit január 1. és 14. között tartják majd, de a dátum megváltoztatásának jogát továbbra is fent tartják a szervezők a koronavírus-járvány miatt.