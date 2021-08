Albon domináns teljesítménnyel nyerte első DTM-futamát!

Ez a futam sok szempontból a kitartásról szólt, hiszen a mezőnyből kilencen is kiestek, és kétszer is be kellett jönnie a biztonsági autónak. Albont ugyanakkor ez nem zavarta meg az élen, így másodszor nyert idén a Ferrari a sorozatban, miután Liam Lawsonnak is összejött az első hely még Monzában.

A rajtnál a brit-thai remekül jött el, és maga mögött tudta tartani Daniel Juncadellát, miközben Michael Ammermüller feljött harmadiknak a Porschéval. A második körben a történések a már-már szokásosnak mondható forgatókönyv szerint alakultak: a biztonsági autónak be kellett jönnie a pályája, miután Maximilian Buhk a bokszutca falának csapódott.

Buhk képes volt arra, hogy az autóját biztonságos helyre parkolja le a pályán, így a negyedik körben tovább folytatódhatott a versenyzés. Albon remekül kapta el az újraindítást, rögtön elhúzott Juncadella elől, majd a kiállását követően a 9. pozícióba jött vissza, miután a biztonsági autót másodszor is be kellett küldeni.

Albon előtt kizárólag olyan autók maradtak, amelyeknek még hátramaradt a bokszkiállás, ez azonban nem tántorította el a brit-thai versenyzőt, hogy előzésekbe kezdjen, és meglehetősen könnyen átrágta magát a mezőnyön.

Juncadella azonban nem boldogult ilyen könnyen a forgalommal, a két rivális között pedig ekkora már egész nagy különbség alakult ki, ami a leintésig nem is változott, így Albon megszerezte élete első diadalát a DTM-ben.

A 3. helyre Wittmann ért oda, aki a szezonban második alkalommal állhatott fel a dobogóra. Alexander Albon csapattársa, Liam Lawson ezúttal nem látta meg a kockás zászlót, minek után a 14. körben kiállni kényszerült.

