A WRC is saját csatornát indít a Motorsport.tv-n

2020. december 4., London: Az FIA Rali-világbajnokság (WRC) együttműködésre lépett a Motorsport Networkkel, aminek révén elindul a saját Motorsport.tv-s csatornája a most hétvégén, Monzában esedékes 2020-as finálé előtt.

A Motorsport Network OTT-platformján induló csatorna a bajnokság legfrissebb híreit és leglátványosabb videóit hozza majd el a hálózat 56 millió digitális havi nézőközönsége számára. A mai naptól elérhető ajánlat révén a világ minden pontján jelenlévő szurkolók a most hétvégén megrendezésre kerülő ACI Monza-rali minden egyes pillanatát élvezhetik majd a Motorsport.tv saját WRC csatornáján.

Ez a külön csatorna, mely a bajnokság népszerű eseményeire enged betekintést, köztük a Monte-Carlo, a Szafari és a Japán Ralira, a célja, hogy több emberhez eljuttassa a WRC-t és új, fiatalabb közönséget érjen el a sorozat. A Motorsport Network többféle publikációja a WRC-t rengeteg autóverseny-rajongó elé helyezi világszerte.

A WRC-é a legújabb neves csatorna a Motorsport Network és a Motorsport.tv repertoárjában a Mercedes, a NASCAR, a BTCC, az Audi és sokan mások után négy hónap alatt. Ez mutatja, hogy a Motorsport Network mekkora név az iparban és mennyire rajta van azon, hogy tartalmát szélesítse.

Jona Siebel, a WRC Promoter ügyvezetője: „A WRC digitális jelenlétének növelésének közepette ez az együttműködés elhozza a WRC drámáját és látványosságait a Motorsport Network közönségének. A gyártók motorsport-bajnokságainak legnehezebbeiként a WRC padlógázas akcitó nyújt a rajongóknak a világ legkeményebb terepein. Ez a társulás újabb fontos platformmal bővíti a WRC digitális kínálatát a már most is erős WRC+ streaming platform, közösségi médiumok és a WRC.com mellett.

James Allen, a Motorsport Network elnöke: „Nem is lehetnénk boldogabbak, amiért a WRC-nek is saját csatornája van a Motorsport.tv-n, ezzel kapcsolatba lépve a hálózat rajongóival. Már eddig is rengeteg történelmi tartalmunk volt tőlük, főleg a B csoport szenzációs napjaiból, melyek ma is ámulatba ejtik a motorsportok rajongóit. Várjuk már, hogy egy ilyen népszerű sorozattal működjünk együtt, hogy még több rajongót érhessenek el és hogy a Motorsport.tv ne csak a rali, hanem minden motorsport rajongójának a gyülekezőhelye legyen.”