A WRC a kínai gyártókra, hibrid autókra, és továbbra is az izgalomra építene

A rali ma is a motorsportok egyik legnépszerűbb változata, de hogyan néz ki vajon a ralizás hosszútávú jövője? A 2021-es év első #ThinkingForward interjújának keretein belül a Motorsport.com a WRC vezetőjével, Peter Thullal ült le beszélgetni arról, hogy milyen tulajdonságokra van szüksége a sikeres raliversenyzőnek, miért támogatja a WRC az F1-hez hasonlóan a hibrid erőforrásokat, miért a bioüzemanyagé a jövő, és hogy miért a navigátorokból lesznek csapatfőnökök.

Peter, a WRC a motorsportok egyik leglátványosabb fajtája, szerinted mi adja a ralizás különlegességét?

„A raliversenyzők azon kívül, hogy a világ legjobb pilótái, a legsokoldalúbbak is. Minden fajta körülmény között képesek uralni az autót, ez egyszerűen lenyűgöző. Nagyon nyitott a rajongók számára is, a paddock mindenki előtt nyitott, a szurkolók közvetlen közelről nézhetik a pilótákat. A technológia is lenyűgöző, úgy mennek ezek az autók a határon, és úgy gyorsítanak a rövid, kb. 200 km/h-ra korlátozott sebességváltóval, mint semelyik másik autó a világon. Ha egy navigátort beültetünk a pilóta mellé, még jobban eláll a lélegzete a fékezéstől. Minden a lehető legtisztább, egyáltalán nem hasonlítható másmilyen utcai, vagy sportautóhoz.”

Hogyan változott az utóbbi években az a vezetési stílus, ami a sikerhez kell?

„A technológia óriásit változott. A régi szép időkben, amikor Walter Rohrl és Hannu Mikkola versenyzett, olyan volt, mint egy maraton, az autónak túl kellett élnie a bukkanókat és a durva felületet, ma azonban olyan, mint egy sprintverseny. Elképesztő, milyen tapadásuk van ezeknek az autóknak. Néhány éve még akár egy óra is lehetett a győztes és a második között, 2018-ban Szardínián 0.7 tized volt Neuville és Ogier között. Mindenki a lehető legkeményebben nyomja, és nincs olyan rali, ahol valaki azt mondhatná, „taktikázzunk kicsit.”

Te magad is navigátorként kezdted a karriered. Úgy néz ki, hogy jópáran még a motorsportok vezető egyéniségeivé váltak, mint Jean Todt, David Richards, Daniele Audetto. Miért lehet ez így?

„Én nem mondanám azt, hogy legendás navigátor voltam, de szerintem mindnyájan nagyon összeszedettek voltunk, mert mi vagyunk a raliautó „könyvelői.” Egy jó navigátor esetén a pilóta tövig nyomhatja a gázt. Mi hozzászoktunk ahhoz, hogy időszűkében és nyomás alatt dolgozzunk, mert nem vonhatsz vissza egy döntést, mert annak következményei vannak, nincs második esély. Nem mondhatod azt, hogy oh, kicsit mégis lassabban kellett volna menni, mert ha elrontod a pacenote-ot, akkor az bukta. Ott van a felelősség.”

Sokáig csak álomszerűnek tűnt a raliversenyek élő közvetítése, de ezt a digitális transzformáció lehetővé tette. Most a WRC+ streaming szolgáltatót kell vezetned, hogyan építetek az eddigi sikereitekre?

„Ez azt jelenti, hogy a rajongók most már reggel, az ágyukból is követhetik az akciót, és nem csak a belső kamerás felvételeket adjuk le, biztosítunk egy csomó háttérinformációt, mivel sokkal nehezebb átadni ezt a sportot, mint mondjuk a Forma-1-et. Ennek ellenére a TV lefedettségünk világszínvonalon is elismert most.”

Jövőre a WRC is hibrid motorokra vált, kicsit később, mint más motorsportok, de az 500 lóerős teljesítmény komolynak hangzik egy olyan autóhoz képest, ami a földúton versenyez, mesélj egy kicsit arról, milyen reményeket fűzöl a hibridek jövőjéhez.

„Először is, nézzük meg az autóipart úgy általánosságban: az autók 74%-a rendelkezik belső égésű motorral, 30%-uk hibrid, és még mindig csak 3%-nyi elektromos autók voltak az utakon 2013-ban. Idén ehhez képest 38%-lesz tisztán első égésű, 37% hibrid, és 25% tisztán elektromos, szóval jókor léptünk mi is. Ennek két célja is van: az autók fantasztikusak lesznek az extra nyomaték miatt, és persze vissza is kell gyűjtened az elhasznált energiát, másfelől azonban megmutatjuk majd a plug-in hibridek előnyeit: egy pilóta akár folyamatosan töltheti a hibrid rendszert vezetés közben.”

El tud képzelni a WRC egy teljesen elektromos, vagy hidrogén alapú jövőt?

„Szerintem a technológiák valamilyen okos keveréke működhet. A hibridek, a plug-in hibridek, és a teljesen elektromos autók jelentik a középtávú jövőt. Tudom, hogy néhány tradicionalista szurkoló huzakodik az elektrizálás miatt, de nincs más választásunk. A teljesen elektromos hajtásláncokat figyelembe véve van egy pár rivális sorozat is, a ralikrossz például; rövid verseny, óriási elektromos teljesítmény, és azonnal újra is tölthetnek, de most még minden az akkumulátoroktól függ, milyen gyorsan lehet újratölteni őket, szóval szerintem jelenleg még semmit nem lehet kizárni.”

Milyen tervek vannak a versenynaptár növelésére?

„Két nagyon fontos piac van, amit be akarunk venni: az Egyesült Államok a befektetőink, a gyártók miatt, és természetesen Kína. Volt már egy kísérletünk pár évvel ezelőtt, de ez különböző problémák miatt nem működött. Azonban minden egyes fontos piacon részt akarunk venni a ralibajnoksággal.”

A koronavírus-járvány keményen érintette a gyártókat, láttuk, hogy a Honda, Audi, BMW elhagyta a sport csúcsát jelentő Forma-1-et és Formula E-t, akik most jelentős változtatásokat is végeznek emiatt. Milyen lehet a jövőben a gyártói jelenlét a WRC-ben?

„A gyártók minden szempontból fontosak, a versenynek, a reklámnak. Nagyon örülünk, hogy olyan elkötelezett partnereink vannak, mint a Hyundai, a Toyota, és az M-Sport Ford. Egyértelműen az a célunk, hogy még több gyártót vonjunk be, és az sem titok, hogy Kína a cél, szóval miért is ne jöhetne egy nagy kínai gyártó, különösen, hogy plug-in hibridekről van szó? Van egyébként egy másik japán jelöltünk is.”

Mint minden motorsportnak, a WRC-nek is szembe kell néznie a klímaváltozás jelentette kihívásokkal, most pedig, hogy új elnöke van az Egyesült Államoknak, ez a téma még jobban felgyorsulhat. Érdekel mit gondolsz arról, hogy lehet jön majd valaki, akinek nem tetszik, hogy egy környezettudatos világban belső égésű motorral rendelkező autók versenyeznek egy erdőben, hogyan kell szerinted alkalmazkodnia majd a sportnak?

„Amikor egy rendező nekilát a rali szervezésének, folyamatosan közeli kapcsolatban van a helyi hatóságokkal, és persze a környezetre való tekintettel nem is versenyzünk minden egyes erdőben, Finnországban például külön erre fenntartott utak vannak. A fogyasztás pedig nagyon alacsony a modern technológiáknak köszönhetően. Velünk is együttműködik az FIA az új bioüzemanyagok kapcsán, amelyek nem csak a fenntarthatóságról szólnak, hanem a CO2 lábnyom csökkentéséről, tehát nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy ezen a területen naprakésznek kell lennünk, de a sportunk meg is mutathatja a legújabb technológiai eredményeket. Elfogadjuk ezt a kihívást is, és persze láthatjátok, hogy a Forma-1 is nyit a fenntartható üzemanyagok felé. A motorsport tisztában van ezekkel a kihívásokkal, és jó esélyünk van arra, hogy a jövőben is fontos részei leszünk az emberiségnek.”

Végsősoron Peter, mennyire látod pozitívnak a ralizás jövőjét?

„Szerintem a rali mindig le fogja nyűgözni az embereket, a WRC 50 éves történelmét ünnepelhetjük már. Ez a sport könnyen alkalmazkodik a körülményekhez, szóval nagyon is pozitív vagyok a sport jövőjét illetően.”

