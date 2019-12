A WEC új, különleges gumikat kap a Goodyear-től, hogy az LMP2 lassabb legyen, mint a Hypercar

Ekkor lép ugyanis életbe a Le Mans Hypercar szabályrendszer, melynek célja, hogy a top kategóriás autók (mai LMP1) sokkal inkább hasonlítsanak az utcai modellekre, mint egy futurisztikus járműre. A probléma az, hogy a Hypercar lassabb autókat ad majd, mint a mostani LMP1 , de még a következő kategória, az LMP2 autóinál is lassabbak.

Az elmúlt 2 évben az LMP2 pole idők az időmérők során nagyságrendileg 3 perc 25 másodperc körül alakultak. A Hypercar tervezett ideje 3 perc 30 másodperc körül lenne, tehát a cél legkevesebb 10 másodperces lassítás az LMP2-es köridőkben. Ezt tovább nehezíti, hogy az GTE Pro kategória ideje jelenleg kb 3 perc 47 másodperc, az amatőr kategória pedig mindössze pár másodperccel lassabb.

Az időkülönbségek tehát túl nagyok. Ezt a WEC-nek orvosolnia kell, mert a Hypercar-csapatok – Toyota, Aston Martin, Peugeot, Scuderia Cameron, Glickenhaus és a ByKolles számítanak rá, hogy minden fordulóban a győzelemért küzdhetnek , beleértve a Le Mans-t is.

Toyota Gazoo Racing Hypercar rendering Fotó készítője: Toyota Racing

Tehát hogy az egyes osztályok a helyükön maradjanak, a Hypercar-ral az élen, aztán a P2, majd a GTE-k a rendszer újrahangolása szükséges. Az LMP2 jelenleg tökéletesen működik, a csapatok ígéretet kaptak a szabályok állandóságára, tehát a költségek is alacsonyan maradnak.

Ha nagy változásokra készülsz, hogyan birkóznak meg vele a csapatok és a versenyzők? A hónap elején jelentették be a motorok 40 lóerős teljesítménycsökkentését, így a Gibson V8-asok 600-ról 560 lóerős teljesítményűre csökkennek. Az is kiderült, hogy a csapatok egy új összetételű abroncsot is kapnak, és kiderült, a Goodyear lesz a beszállítójuk.

A Goodyear idén csatlakozott a sorozathoz a Dunlop távozása után. Most a Michelin-nel fognak csatázni, de azután kizárólag ők maradnak testreszabott abroncsokat adhassanak a Hypercar osztály minden csapata számára.Mivel az LMP2-esek 40 lóerőt veszítenek, minden esély megvan rá, hogy az új osztály az élen legyen, különösen a nagy sebességű pályákon, de ez önmagában nem biztos hogy elég lesz.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso,#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Fotó készítője: Erik Junius

Hogy határozottan lassítsák az LMP2-őt, a Goodyear „téglakeménységű” gumival készül az LMP2-esek számára, hogy csökkentsék a tapadást a kanyarokban. A kemény gumik miatt nem lesz annyira vezetőbarát a kategória, mint ahogy ma ismerik.

Mivel az LMP2-nek legalább egy ezüst vagy bronz besorolású versenyzőre van szüksége, ők jellemzően „úrversenyzők” lesznek, akik fizetnek a versenyzési lehetőségért, de itt felmerül a kérdés, hajlandóak-e ezek a félprofi versenyzők fizetni, ha nem olyan szórakoztató és egyszerű már a vezetés?

A lassítás másik mellékhatása a biztonság. A sorozatban nincs veszélyesebb állomás mint Le Mans. Ha csökken az LMP2 és a GTE Pro kategória közötti különbség, az nagyobb kockázatvállalást jelenthet, különösen a Mulsanne egyenesben, ami plusz veszélyt jelent majd.

És ha a félprofi vezetők egy profi versenyzővel kezdenek csatázni, talán több vezetői hibát láthatunk. Ne feledjük, mikor az LMPC kategória potenciális veszély volt. Amiért lassítjuk a legfelső kategóriát, megölhetjük cserébe az alatta lévőt?

