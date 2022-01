A versenyzés világába való visszatéréssel kacérkodik a felnőtt szórakoztatóiparban is megforduló pilótanő

Renee Gracie korábban kétszer indult a Bathurst 1000-en, a 2017-es szezon után pedig úgy döntött, hogy felhagy az Ausztráliában való versenyzéssel, és a felnőtt szórakoztatóiparban és az OnlyFansen szerzett magának hírnevet.

Azonban most azt fontolgatja, hogy visszatér a versenyzés világába, és jelenleg Las Vegasban van, hogy felmérje a lehetőségeket. Erről a Motorsport.com-nak beszélt:

„5-6 napja vagyok itt, és most alaposan felmérem, hogy van-e olyan hely, amit később az otthonomnak tudok nevezni. Annyi államot meglátogatok, amennyit csak tudok, és megnézem, hol tudnék letelepedni, vagy van-e olyan hely, ahol 3-6 hónapot tölthetnék.”

A 26 éves versenyzőnő többek között a NASCAR iránt is érdeklődik, de hozzátette, nem csak a versenyzés érdekli, másokat is lehetőséghez juttatna.

„Még soha nem láttam NASCAR-autót élőben, de remélem, hogy a Las Vegas-i NASCAR Experience-en ezt megtehetem. Izgalmas egy teljesen új világban lenni, és látni, hogyan működnek itt a dolgok az ausztráliaiakhoz képest.”

„Az USA-ban sokkal nagyobb dolog a motorsport. Miután végeztem egy kis kutatást, úgy látom, hogy itt sokkal több lehetőség és sorozat van, ezekért pedig rengetegen rajonganak szenvedélyesen.”

„Szeretnék valamilyen módon részt venni ebben a világban, és nem is csak a versenyzésről van szó. Szenvedélyem a motorsport, még mindig vannak játékaim otthon, például gokartok és autók, és szeretek ezzel foglalkozni.”

„Azért jöttem az Egyesült Államokba, hogy találjak valami újat, amiért szenvedélyesen tudok rajongani, hogy megnézzem, mi fog meg igazán, és talán valami olyat is találok, aminek a létezéséről sem tudtam!”

„Nem számít, hogy én tudok bekerülni ebbe a világba vagy egy másik versenyzőnőt juttatok lehetőséghez, az a legfontosabb, hogy jól érezzem magam” – magyarázta Gracie.

A svájci versenyzőnő, Simona de Silvestro korábban a Bathruston csapattársa volt, vele viszont még nem beszélt a tervével kapcsolatban.

„Remek lenne beszélni vele, hiszen Amerikában és Európában is versenyzett már, és figyelemmel kísérem a pályafutását és azokat a sorozatokat, ahol versenyzett. Korábban beszéltünk már az IndyCarról és a Formula E-ről is, szóval a következő lépés az, hogy most meg is nézzem, hogyan működnek a dolgok, ahelyett, hogy csak hallanék róluk.”

