A Super GT és a DTM közös futama, teljes egészében

Régóta várták már ezt a versenyt, amikor a két kategória Japánban összeméri az erejét. Ez ezen a hétvégén meg is történt Fujiban, a legendás japán aszfaltcsíkon, ahol több nagy név is képviseltette magát. Többek között Kamui Kobayashi, Alex Zanardi, Rene Rast, Mike Rockenfeller és Marco Wittmann is rajthoz állt.

A futamot végül az ausztrál Nick Cassidy húzta be a Lexus LC500 volánja mögött, mindössze 0.433 másodperccel Koudai Tsukakoshi és a Honda NSX-GT előtt, akit a nemrég a Forma-1-ben is tesztlehetőséget kapott Naoki Yamamoto követett közel közel 6 másodperccel.

A legjobb ötben még Kenta Yamashita és Sho Tsuboi volt ott. A legeredményesebb dtm-es Benoit Treluyer lett az Audival 11.2 másodperces hátránnyal. A TOP-10-ben a DTM mezőnyéből Rene Rast volt még ott a 8. helyen, addig Rockenfeller a 13., Kobayashi a 14., Mardenborough a 17, Wittmann a 18., Zanardi pedig a 21. lett, addig Duval már a rajtrácsra vezető úton összetörte az autóját.