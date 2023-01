A sportautózás új aranykorszaka: íme a 2023-as LMH/LMDh autók a WEC-ből és az IMSA-ból

Mielőtt még belemennénk a márkák és az autóik felsorolásába, ismét érdemes megemlíteni a két kategória közötti különbségeket. Az LMDh az IMSA 2017-es DPi osztályának utódja. A csapatok az autóikat négy LMP2-es karosszéria egyikére húzhatják fel, választhatnak az Oreca, a Dallara, a Ligier vagy a Multimatic közül.

Bármilyen belső égésű motorral elláthatják az autót, de ugyanazzal a spec hibrid-rendszert kell használniuk, amit a Bosch, a Williams Advanced Engineering és az Xtrac készített.

Az LMH kategóriában jóval nagyobb tervezői szabadságot kaptak a gyártók, nem kötelező hibrid erőforrást használniuk, de ha akarják, azt bármelyik tengelye elhelyezhetik, de ez természetesen azt is jelenti, hogy a költségek is nagyobbak.

A gyártók a WEC-ben és az IMSA-ban is rajthoz állhatnak az autóikkal, a paritást BOP-val fogják ellenőrizni, így a két sorozat kékszalagos versenyein, a Daytona és a Le Mans 24 órás versenyen is részt vehetnek majd.

Gyártó Kategória WEC (Hypercar osztály) IMSA (GTP osztály) Toyota LMH Igen Nem Glickenhaus LMH (nem hibrid) Igen Nem Peugeot LMH Igen Nem Ferrari LMH Igen Nem Porsche LMDh Igen Igen Cadillac LMDh Igen Igen Acura LMDh Nem Igen BMW LMDh Igen (2024) Igen ByKolles / Vanwall LMH (nem hibrid) Igen Nem Isotta Fraschini LMH Jóváhagyás függvényében Nem Lamborghini LMDh Igen (2024) Igen (2024) Alpine LMDh Igen (2024) Nem

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Fotó készítője: JEP / Motorsport Images

Toyota – csak WEC

A Hypercar kategória első két évének bajnoka teljesen új autó helyett egy felújított GR010-zel várja majd az új kihívóit, miután a Peugeot 9X8 gyermekbetegségeinek kigyomlálásával töltötte a 2022-es szezon második felét, és tavaly a lefojtott LMP1-es autóval versenyző Alpine jelentette a legnagyobb kihívást.

Annak ellenére, hogy a Toyota az Egyesült Államok egyik legnagyobb gyártója, egyelőre nem tervezik a rajthoz állást az IMSA-ban.

Motor: 3,5 literes ikerturbós V6, amelyhez egy házon belül készített hibrid motort csatlakoztatnak

Pilóták: változatlan felállás 2022-höz képest

#7 - Kamui Kobayashi, Mike Conway, Jose Maria Lopez

#8 - Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH of Olivier Pla, Romain Dumas, Luis Felipe Derani Fotó készítője: Morgese / Gandolfi

Glickenhaus – csak WEC

Az amerikai garázsgyártó az elemekkel dacolva volt ott 2021-ben és 2022-ben a WEC csúcskategóriájában a 007 LMH autóval, de 2022-ben három versenyükön is dobogóra tudtak állni, Monzában pedig minden bizonnyal egy első győzelmet buktak el technikai probléma miatt.

Hiába akar, a Glickenhaus nem vehet részt az IMSA versenyein, ugyanis az amerikai sorozat az indulás egyik feltételeként azt várja, hogy a gyártók évi 2500 autót adjanak el, aminek érthetően nem felelnek meg.

Motor: 3,5 literes ikerturbós V8, amit a Pipo Motors fejlesztett

Pilóták: TBD

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Fotó készítője: JEP / Motorsport Images

Peugeot – csak WEC

A Peugeot 2011 óta először versenyez majd Le Mans-ban, miután a francia gyártó az egyik legegyedibb Hypercarral rukkolt elő 2022-ben. A 9X8-at azonban a monzai bemutatkozása óta gyenge tempó és rossz megbízhatóság jellemezte, így össze kell kapnia magát a Peugeot-nak, ha meg akarják nehezíteni a versenytársaik dolgát.

Bár a Peugeot nincs jelen az amerikai piacon, nem elképzelhetetlen, hogy a közeljövőben az 9X8 még megveti a lábát a tengeren túlon a Stellantis egy másik márkájára átcímkézett külsővel.

Motor: 2,6 literes ikerturbós V6, házi hibridrendszerrel.

Pilóták:

#93 Loic Duval, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes

#94 Nico Muller, Paul di Resta, Jean-Eric Vergne

Ferrari 499P LMH Fotó készítője: Ferrari

Ferrari – csak WEC

A nagy visszatérő. A Ferrari 50 év után tér vissza a sportautózás királykategóriájába a 499P-vel, egy ízig-vérig Hypercarral. Az LMDh kategória olcsósága nem számított a Ferrarinak, akik „rendesen” akartak belépni a WEC-be, egy olyan autóval, amely büszkén viszi tovább a márka DNS-ét.

Ne legyenek azért kétségeink, ha a Forma-1-es költségsapka miatt nem kellett volna a Scuderia munkaerejének jelentős részét átcsoportosítaniuk, akkor talán meg sem született volna a 499P, de ha már lúd, akkor legyen kövér. Az eddig felsorolt gyártókhoz képest a Ferrari még nem esett át a tűzkeresztségen, de idén már 16000 km-t teljesítettek a tesztprogram keretein belül. Az autó március 17-én, Sebringben debütál.

Motor: 3 literes ikerturbós V6, az első tengelyhez párosított hibridrendszerrel.

Pilóták:

#50 Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina

#51 Antonio Giovinazzi, James Calado, Alessandro Pier Guidi

#963 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell Fotó készítője: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Porsche – WEC és IMSA

A Porsche a 919 Hybrid 2017-es nyugdíjazása után tér vissza a sportautózás királykategóriájába a Team Penske-vel közösen futtatott csapattal és a 963 LMDh autóval. Mindkét sorozatban két autóval fognak rajthoz állni.

A Porsche a többi LMDh csapatnál jóval korábban, már tavaly januárban bejáratta a 963-at, és messze a legnagyobb tesztprogramot teljesítették. A gyári csapatok mellett privát alakulatoknak is szállítanak majd, a WEC-ben a JOTA-nak, az IMSA-ban a JDC-Millernek, míg a Proton Competition egy-egy autóval mindkét bajnokságban részt vesz majd.

Karosszéria és motor: A Porsche a kanadai Multimatic cég karosszériájára építette a 963-at, az autó erejét annak a 4,6 literes ikerturbós V8-as motornak egy változata adja, amelyet a 918-as utcai szuperautóba is szereltek.

Pilóták:

WEC:

#5 - Dane Cameron, Michael Christensen, Frederic Makowiecki

#6 - Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

IMSA:

#6 - Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Dane Cameron (csak Daytona)

#7 - Felipe Nasr, Matt Campbell, Michael Christensen (csak Daytona)

All-new Cadillac V-LMDh in action Fotó készítője: Cadillac Communications

Cadillac WEC és IMSA

A DPi után az LMDh kategóriában is megvetné a lábát a Cadillac, amely a 2002-es Northstar LMP után idén visszatér Le Mans-ba is. Az IMSA-ban továbbra is a Chip Ganassi és az Action Express Racing kapja a csapat autóit. A V-LMDh a többi társához hasonlóan Daytonában mutatkozik be.

Karosszéria és motor: Továbbra is a Dallara szállítja a Cadillac karosszériáit, az autó meghajtásáról egy vadiúj, szívó 5,5 literes V8-as motor gondoskodik a kötelező hibridrendszer mellett.

Pilóták:

IMSA:

#01 Chip Ganassi Racing: Sebastien Bourdais, Renger van der Zande, Scott Dixon (csak Daytona)

#02 Chip Ganassi Racing (csak Daytona): Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook

#31 Action Express Racing: Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken (csak Daytona)

WEC:

Chip Ganassi: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook

#60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Colin Braun, Tom Blomqvist Fotó készítője: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Acura – csak IMSA

Az ARX-06 továbbra is csak az Egyesült Államokban versenyez majd, és a Honda egyelőre nem is tervezi, hogy az autó a WEC-ben is rajthoz álljon. A Meyer Shank és a Wayne Taylor Racing maradtak a márka gyári partnerei.

Karosszéria és motor: Az Acura karosszériáját az Oreca készíti, a meghajtásról egy új 2,4 literes ikerturbós V6 gondoskodik.

Pilóták:

#10 Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Louis Deletraz (csak enduro) and Brendon Hartley (csak Daytona)

#60 Meyer Shank Racing: Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves (csak enduro) and Simon Pagenaud (csak Daytona)

BMW M Hybrid V8 Fotó készítője: BMW

BMW – IMSA, 2024-től WEC

A költséghatékony LMDh hívásának a BMW sem tudott ellenállni, akik a Rahal Letterman Lanigan Racinggel térnek vissza az IMSA-ba. A BMW M Hybrid V8 2024-ben már a WEC-ben is versenyezni fog a belga WRT-vel, a V12 LMR Le Mans győzelmének 25. évfordulóján.

Karosszéria és motor: A Cadillackel azonos Dallara karosszéria, 4 literes szívó V8-as motor, ami a BMW 2017-2018-as DTM-motorja alapján.

Pilóták: Connor De Phillippi, Philipp Eng, Augusto Farfus, Nick Yelloly, Colton Herta (csak Daytona), Sheldon van der Linde (csak Daytona és Sebring), Marco Wittmann (csak Daytona és Sebring)

Isotta Fraschini Hypercar Fotó készítője: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini – WEC (függőben)

A nemrégiben újraélesztett olasz márka egyetlen autóval készül rajthoz állni a WEC-ben, azonban minden követ megmozgattak ahhoz, hogy a WEC spái fordulójára (április) készen álljanak. Ez nem sikerült, és nem is kaptak a teljes 2023-as szezonra érvényes indulási engedélyt az FIA-tól.

A csapat célja most az, hogy a fejlesztési és tesztelési időszakot 3 hónappal megtoldva a monzai fordulóra készüljenek el az autóval, amely így a Peugeot 2022-es szezonjához hasonlóan egy tesztszerűen versenyezne az évben.

Az autót a Williams szélcsatornájában készítették, azon az olasz GT-specialista Michelotto is dolgozik, míg az autó motorját a Mercedes egykori DTM partnere, a HWA készíti. Meglepő módon még az LMDh kategóriából ismert hibrid rendszert is bele szeretnék tenni az autójukba.

Motor: a HWA által épített 3 literes, ikerturbós V8, a Williams Advanced Engineering hibrid rendszerével.

Pilóták: TBD

Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing Fotó készítője: Vanwall Group

ByKolles / Vanwall – WEC

2022-ben a WEC elutasította a ByKolles nevezési kérelmét, akik nem tudták bizonyítani, hogy a Vanwall márkanév jogos tulajdonosai. A német csapat azonban 2023-ban már egyetlen autóval ott lesz a mezőnyben, amely minden garázsmárkának jó hír lehet a jövőre nézve.

Motor: a Gibson jól ismert 4,2 literes szívó V8-asa, ami a teljes LMP2-es kategória aktuális motorja.

Pilóták: az 1997-es Forma-1-es világbajnok Jacques Villeneuve, Tom Dillmann, Esteban Guerrieri

Grafika: Camille De Bastianini