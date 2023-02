A Red Bull juniorja már a 2024-es F1-es szereplést vette célba

Könnyű dolga persze semmiképp sem lesz, hiszen ő az egyike azon hat Red Bull-juniornak, akik idén nekivágnak az F2-es szezonnak. Ettől függetlenül magabiztos, hogy a Hitech GP-vel az F3 után eggyel fentebb is képes lesz rögtön remek eredményeket szállítani.

„A célom az, hogy egy nagyon erős idényt fussak, majd egyből fellépjek a Forma–1-be. Jó lenne, ha csak egy szezont töltenék az F2-ben, az lenne az ideális. Ez az elsődleges cél, szóval mindent bele fogok adni” – mondta Hadjar az első számú juniorszéria weboldalának.

„Izgatott vagyok, hogy ugyanazzal a csapattal mehetek most is, mint tavaly. Nagyon jól ismerem őket, hiszen az ázsiai F3-ban és a Formula 3-ban is velük mentem, szóval sokat dolgoztam már együtt a srácokkal.”

„Az F2-es fellépés pedig most egészen ismerősnek hat. Annak is örvendek, hogy maradtam a csapatnál, mert úgy érzem, ez előnyt biztosíthat.” A Red Bull juniorjai persze elsődlegesen az AlphaTauri ülésére pályázhatnak 2024-ben, amennyiben az ottani pilóták, Juki Cunoda és Nyck de Vries esetleg alulteljesítenének.

Hadjar ugyan tavaly Abu Dhabiban már tesztelte az F2-es autót, de nem ismeri az összes pályát, ahová a széria ellátogat idén, ami saját elmondása szerint is nehézséget okozhat neki. Megijedni azonban nem fog, és mindent belead annak érdekében, hogy riválisait legyőzve ő legyen a következő a bikások programjából, aki bekerül a királykategóriába.

