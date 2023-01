A ralilegenda harcba száll a címvédésért a ROC-on A svédországi Race of Champions szervezői csütörtökön jelentették be, hogy a WRC-legenda Sebastien Loeb idén is rajthoz áll a versenyen, csapatban pedig Adrien Tambay oldalán csatlakozik a Nemzetek Kupájához Franciaország színeiben.