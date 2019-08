A Prema fordulatot vár Schumacher sikerétől: jön a henger?

A forma-2-es bajnokság nagyon jól indult az újonc Mick Schumacher számára, aki azonnal pontszerzésekkel vétettet észre magát. Azonban az utóbbi időben egyre kevesebb lehetősége volt gyarapítani a pontjait, sőt, hibázott is többször. A forma-3 korábbi bajnoka azonban nem bizonytalanodott el, és sikerült visszahelyeznie F2-es karrierjét a megfelelő vágányra. Schumacher a Hungaroringen megszerezte első futamgyőzelmét, és csapata, a Prema Racing azt reméli, hogy a németnek ettől visszatér az önbizalma, és mostantól már ismét az elvárásoknak megfelelően szerepel.

"Azt reméljük, hogy ez egy fordulópont lehet, szóval csak nyomni akarjuk tovább, ahogy eddig. Ő fejlődik, sokat tanul, és végül mindenki eléri, amit akart" - mondta a Prema csapatfőnöke, Rene Rosin. "Ez a célja az egész csapatnak a kemény munkával, és a szezon első fele meglehetősen nehezen alakult , és bár jelentős potenciált mutattunk, nem nagyon volt szerencsénk. Ez a győzelem egy fontos lépés."

"Mostantól pedig leszegett fejjel kell nyomnunk, és minden apró részletre oda kell figyelnünk, ahogy azt mindig is tenni szoktuk. Lépésről lépésre haladunk, nincs egy terület, amelyen dolgozni kell. Most Spára készülünk, és minden rendben is lesz" - jelentette ki a csapatfőnök, míg a hungaroringi győzelemre Schumacher így reflektált.

"A következő verseny a spái, és én Spát nagyon jó pályának tartom, és itt magabiztos is vagyok. Remélem, hogy az a győzelem most nagy lökést ad az egész nyári szünet alatt a csapatnak, és következő versenyen ennek meglesz az eredménye. Nagyon várom" - jelentette ki Schumacher, aki a Forma-3 tavalyi szezonjában július 28-ig, vagyis a spái futamig nem tudott nyerni, ám utána további hét sikert aratva jutott el a vb-címig.

A Forma-2 jelenlegi idényében Schumacher csapattársa, Sean Galael sem remekelt eddig, míg a német 45 pontot gyűjtve a 11 a tabellán, addig Galael 11 ponttal csak a 16. helyen áll, míg a Prema Powerteam csapata utolsó előtti a csapatok versengésében.

