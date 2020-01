A Pirelli nagyon pozitív a 18 colos gumik kapcsán

A Formula 2 már 2020-ban elkezdi használni a 18 colos gumikat, amelyek 2021-ben fogják leváltani a 13 colos gumikat az F1-ben – ugyanis ez is a forradalmi, 2021-es szabályváltoztatások része.

A Pirelli pedig már el is kezdte használni az új gumikat, a tesztelésben pedig a korábbi F2-es pilóta, Antonio Fuoco, és a Ferrari GTE versenyzője, Davide Rigon segít.

A gumiteszt haladásáról a Pirelli Motorsport főnöke, Mario Isola nyilatkozott a Motorsport.com-nak.

„Pozitív visszajelzéseket kaptunk. Nagyon kíváncsiak voltunk, hogy hogyan fog viszonyulni a 13 colos gumi a 18 coloshoz, ugyanis a 13 colos gumikat nagyon régóta fejlesztjük. A 18 colos gumi viszont egy teljesen új termék, és hasonló teljesítményre képes, mint a 13 colos.”

„Ráadásul reprezentatív volt az összehasonlítás, mivel az F2-es autó ugyanolyan maradt. Nem változtattak a kocsin, csak egy kisebb módosítás volt a felfüggesztés és a hasmagasság területén. Szóval megfelelő összehasonlítást végeztünk, ugyanolyan autót használtunk, a teljesítmény is ugyanolyan volt, és a vezethetőség is nagyon jó volt.”

Isola elárulta, hogy Fuoco és Rigon is azt mondta, hogy az új gumik reaktívabbak, precízebbek, és jól „viselkednek” fékezéskor is. A Pirellit meglépte a fékezéssel kapcsolatos visszajelzés, azonban örülnek, mivel ez az előzések és az akciók szempontjából is fontos terület.

„Arra számítok, hogy jó lesz az F2-es szezon. Ez egy fontos teszt számunkra, már csak a Forma-1 2021-es idénye szempontjából is. De persze azért is, mert ebben a szezonban a Formula 2 ezekkel a 18 colos gumikkal fog versenyezni.”

„Fontos, hogy valós körülmények között is tudunk tesztelni. Eleinte kicsit aggódtunk a kerékvetők miatt, mivel csökkentettünk a gumi oldalfalán.”

„De minden rendben van, a versenyzők azt mondták, hogy tartani tudták az íveket, és nem volt szükséges változtatni rajtuk azért, hogy elkerüljék a kerékvetőket. Szóval nagyon pozitívan várom a Formula 2-es szezont.”

A Formula 2 sportszabályzata 2020-tól sem fog változni, így a versenyzők a versenyhétvégék során 5 szettet kapnak a kétfajta keménységű száraz gumikból.

„Az új keverékek ugyanolyanok, mint a korábbiak. Új keverékeink vannak, mivel a 18 colos gumik máshogy működnek, viszont a deltaidő és a kopás szempontjából ugyanolyanok, mint a 2019-es keverékek.” – zárta Isola.

