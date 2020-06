A NASCAR vizsgálatot indított egy szörnyű cselekedet miatt: akasztókötél a garázsban

A vasárnap este kiadott nyilatkozatában a NASCAR bejelentette, hogy az aktuális helyszínen, a Talladega (Ala.) Superspeedway-en a 43. számú csapat garázsában találtak egy akasztókötelet. Ez pedig Bubba Wallace autója, aki az egyetlen teljes munkaidős afroamerikai versenyzője a Cup Series-nek.

Még több F1 hír: Hamilton egy tüntetésen vesz részt Londonban

„Dühösek és felháborodottak vagyunk, valamint nem győzzük hangsúlyozni, hogy mennyire komolyan vesszük ezt a szörnyű cselekedetet. Azonnali nyomozást indítottunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azonosítsuk a felelős személyt, személyeket, és kizárjuk őket a sportból.”

„Mint azt egyértelműen kijelentettük, a NASCAR-ban nincs helye rasszizmusnak, és ez a cselekedet csak megerősíti a szándékainkat, hogy a sport nyitott és mindenki számára barátságos legyen.”

A koronavírust érintő új protokollok miatt a garázsokban csak a csapat tagjai, a NASCAR hivatalos személyei és a biztonsági szolgálat dolgozói lehetnek ott. Természetesen Wallace is megszólalt az ügyben, ami mélyen érintette.

Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Fotó készítője: NASCAR Media

A versenyző elmondta, hogy a rasszista cselekedet és maga a gyűlölet mérhetetlenül nagy szomorúságot okoz, és fájdalmas emlékeztetőül szolgál arra, hogy milyen kitartónak kell lenni a rasszizmus elleni küzdelemben.

Wallace azonban annak nagyon örült, hogy sokan álltak be az egyre nagyobb teret kapó ügy mögé a NASCAR-ban, ideértve a mezőnyben lévő többi versenyzőt és csapattagot. A NASCAR még június 10-én adott ki egy nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy tiltott a konföderációs zászló használata bármely eseményen.

LeBron James, a világhírű kosaras is felszólalt, aki a közösségi médián keresztül fejezte ki nemtetszését a NASCAR-ban történtek miatt. A kosaras hangsúlyozta, Wallace nincs egyedül, mert ő is itt van vele, akárcsak a többi sportoló. James hozzátette, hogy nagyon büszke a társára, amiért folytatja a küzdelmet a változásért Amerikában, és sportokban. LeBron a NASCAR előtt is tiszteleg, amiért a megfelelő módon reagálnak az eseményekre.

A versenyt a mostoha időjárási körülmények miatt nem tartották meg vasárnap, ami hétfőn kerülhet megrendezésre.

