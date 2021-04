A Motorsport Network Italy felvásárolta a GPOne.com-ot

Az üzlet révén növekedni fog a Motorsport Network motorokkal kapcsolatos befolyása Európa egyik legnagyobb piacán, ahol a rajongótábor és az érdeklődés is nagyon erős a kétkerekű masinák iránt. A Network összességében komoly forgalmat és elérést generál a MotoGP, a Superbike-világbajnokság és egyéb motoros tartalmak számára az Autosport.com, a Motorsport.com és most már a GPOne.com oldalakon keresztül.

A Motorsport Network 56 millió havi felhasználója sokat fog profitálni a GPOne alapítójának, Paolo Scalerának és csapatának 30 éves tapasztalatából. Scalera továbbra is kisebbségi részvényes marad, és megtartja a jelenlegi igazgatói és főszerkesztői szerepkörét is, miközben csatlakozik a Motorsport Networkhöz. A régóta fennálló szakértelmével és a remek motoripari kapcsolataival a GPOne továbbra is hozzáfér majd a legfrissebb hírekhez és történésekhez.

A GPOne felvásárlása tökéletesen beleillik a Motorsport Network terjeszkedéssel kapcsolatos terveire. A Network nemzetközi szinten egyre több olvasóhoz tudja eljuttatni tartalmait. A kiadványoknak köszönhetően az olvasók az autósport világának különböző területeiről tájékozódhatnak.

A Motorsport Network motorkerékpárokkal kapcsolatos tartalmának növekedése nem merül ki a cikkek számának növekedésében. A Motorsport Network azt tervezi, hogy a MotorsportTickets.com oldalon hamarosan jegyek vásárlására is lehetőséget biztosít majd, amint a nézők ismét visszatérhetnek a versenyekre.

A Motorsport Network operációs munkálatait irányító Oliver Cielsa így nyilatkozott:

„Boldogan üdvözöljük Paolo Scalerát és csapatát a Motorsport Networknél. A GPOne-nal történő együttműködésünknek köszönhetően az olvasók egy hatalmas szakértelemmel rendelkező szerkesztőcsapat munkájával gazdagodnak.”

„A motorozás szerelmeseinek több tartalmat tudunk kínálni, mint korábban bármikor. A hirdetőpartnereink szintén profitálhatnak a motorozás iránt érdeklődők még nagyobb eléréséből.”

A Motorsport Network elnöke, Filippo Salza az alábbi gondolatokat tette hozzá:

„A GPOne.commal kötött megállapodásunk beleillik abba a tervbe, melynek keretein belül szeretnénk még több motorost elérni. A GPOne.com és az OmniMoto.it egyaránt magas színvonalú tartalmat kínál olvasóinak. Újonnan toborozott csapatunk továbbra is a megszokott színvonalon ír majd motorokról és robogókról, egy remélhetőleg még nagyobb közönségnek.”

Paolo Scalera, a GPOne.com igazgatója és alapítója így nyilatkozott:

„A GPOne.com azzal az elvvel jött létre, ami engem is vezérelt: a sebesség miatt érzett boldogságot szavakba önteni. 20 évvel később én és a GPOne.com a világ vezető lapjához csatlakozhatunk. Az egyesülés segíteni fogja a fejlődésünket, így a felhasználóinkhoz még színvonalasabb tartalmakat juttathatunk el.”

