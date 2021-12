A motorsport nem lehet csak elektromos, mondja a WRC-győztes Robert Reid

A skót azóta a sportág irányításában futott be karriert az FIA több bizottságában, többek között a biztonsági bizottságban. A három hét múlva esedékes FIA-választásokon indul a sportért felelős elnökhelyettesi posztért Mohammed ben Sulayem alatt. A győzelemmel „másodpilótaként" kerülhetne a motorsport leghatalmasabb pozíciójába, az FIA elnöki székébe.

Jean Todt, az FIA jelenlegi elnöke is raliversenyzőként kezdte pályafutását, tehát mi az, ami a térképeket olvasó személyt a „forró ülésre" alkalmassá teszi?

„Navigátorként mindig azt mondom, hogy a szakaszon vezetni nem feltétlenül a legélvezetesebb rész. Szórakoztató, de amit igazán élvezek, az a multitasking" - mondja Reid. „A tempójegyzet olvasása, a felkészülés, egy csomó különböző forgatókönyv egyidejű kezelése; az időjárás-csapatok, a gumiválasztás, a szervizidő, az autóban lévő üzemanyag mennyisége, a sofőr tempójának kezelése. Ez sok különböző lehetőséghez juttat valakit a versenyzés után.

„Nagy figyelmet kell fordítani a részletekre, egyszerre sok különböző dolgot kell tudni kezelni, általában különböző prioritásokkal és határidőkkel. És azt hiszem, a szabályok ismerete is, és valószínűleg az előző életben, hogy hogyan lehet őket kijátszani!"

Burns és Reid 2001-es WRC-s sikere, amelyet hazai versenyükön, a Rally GB-n értek el, címlapra került a sportágban. Ez volt a rallysport aranykora, Colin McRae és más legendás pilóták, valamint több gyártó versenyzői is részt vettek benne. Az F1 népszerűsége világszerte egyre nő, amint azt a nemrégiben végzett globális F1-rajongói felmérés is bizonyította, vajon Reid szerint a rali valaha is meg fogja-e ismételni ezt az „aranykort"?

„Nagyon remélem. Mohammad és én is raliversenyzői háttérrel rendelkezünk, mindketten szenvedélyesen rajongunk a raliért, nem csak önmagában, hanem általában a motorsportért" - mondja. „2001-ben a The Times újság címlapján négyből három napból háromszor volt egy WRC-autó képe az esemény miatt. Emlékszem, hogy utána beszéltem Damon Hill-lel, aki azt mondta: Ti több hasábot kaptok, mint én a Forma-1-es világbajnokság megnyeréséért!“

„Nagyszerű lenne, ha a sportág csúcsára visszatérnének azok a napok. De úgy gondolom, hogy a kihívás inkább a regionális bajnokságokban és a hazai raliban rejlik, ami visszavezet minket a költségekhez, amelyek megfizethetetlenek. És meg kell erősítenünk a régiókat. De azt is meg kell győződnünk arról, hogy a régiók formátumai megfelelnek a járműtípusoknak és a régiókon belüli igényeknek, mert ez az a szint, ahol felkelthetjük az érdeklődést.

„Fel kell ismernünk, hogy a motorsport mindig drágább lesz, mint a futball, ami a részvételt illeti. De amennyire csak lehet, dolgoznunk kell azon is, hogy a költségeket csökkentsük. És van egy kampánykezdeményezésünk a motorsport fejlesztésére, négyéves távlatban, ami különösen ambiciózusnak tűnhet, de úgy gondolom, különösen a fejlődő világban hatalmas lehetőség. De ez csak alacsony költségekkel fog megvalósulni, különösen a belépő szintű motorsportban."

Az FIA mindkét elnöki kampányának elképzelésében központi szerepet játszik az a gondolat, hogy a motorsportnak szem előtt kell tartania a környezeti és egyéb tényezőkből eredő veszélyeket, ugyanakkor bátran kell folyamatosan érvényesítenie a megoldás részeként betöltött szerepét, olyan technológiák inkubátoraként, amelyek segítenek a világot a jövő helyes útjára terelni.

2Kiterjedt konzultációt folytattunk, több mint 2000 órát beszéltünk klubokkal szerte a világon" - mondja Reid. „Az egyik legfontosabb dolog, ami felmerült, a társadalomra általában és a sportra is ható változások voltak, mint például a fogyasztói szokások, a közönség figyelmi ideje, a sokszínűséggel kapcsolatos változó hozzáállás, és természetesen a környezeti és fenntarthatósági aggályok is. Számomra a motorsport hagyományosan élen jár, mindig is befolyásos volt. És úgy gondolom, hogy továbbra is biztosítanunk kell, hogy ezekkel a kihívásokkal szemben proaktívan, nem pedig reaktívan lépjünk fel. És meg kell mutatnunk, hogy a motorsport a megoldás része lehet. Ezért kampányunk célja, hogy a motorsport és a mobilitás globális hangja legyünk. Biztosítanunk kell, hogy a jövőben is helyet foglaljunk a legfelsőbb asztalnál.“

„A világ számos klubjával beszélgettünk és az Európán kívül is nyilvánvaló, hogy mindannyian azt mondják nekünk: Ne engedjétek, hogy a motorsport csak elektromosként működjön, mert a következő 20 évben még mindig belső égésű motorokat fogunk használni. Az infrastruktúra egyszerűen nincs meg a világ különböző régióiban. Tehát olyan megoldásokat kell találnunk, amelyek minden különböző igényt kielégítenek. Nagy lehetőségünk van, mert olyan sok különböző szakterület van, hogy különböző megoldásokat tudunk kínálni a különböző szakterületeken.“

„Motorsport a jövőben? Biztonságos, szórakoztató, izgalmas, inkluzív, ezek mind olyan szavak, amelyeket én használnék. Szeretettel kell fogadnunk azokat, akik csak szórakozásból akarnak részt venni, de egyúttal a nemzetközi versenyzéshez vezető utat is biztosítanunk kell azok számára, akik fejlődni akarnak. Tehát ki kell egészítenünk ezt a fejlődési piramist, és gondoskodnunk kell arról, hogy legyenek útvonalak. Hatalmas lehetőséget látok a sportág világméretű fejlődésében, és egyben lehetőséget arra, hogy környezetvédelmi fenntarthatósági alapon megoldásokat kínáljunk. Szeretném azt hinni, hogy a motorsport jövője nagyon fényes."

